PSG ‍: Marquinhos dénoncé, son attitude est scandaleuse

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Que s'est-il passé à Orléans pour que le comportement de Marquinhos soit ainsi pointé du doigt. Sur le terrain, le capitaine du PSG est accusé d'avoir volontairement snobé un coéquipier.

Le PSG a comme souvent débuté l’année sur de très bonnes bases en déroulant face à Lens, Revel et désormais Orléans. Une belle série de succès, et tout va bien pour le club de la capitale qui espère monter en puissance avec l’enchainement des matchs et la fin du mercato dans la perspective d’affronter la Real Sociedad en Ligue des Champions. Le problème défensif devra être réglé d’ici là, et c’est l’unes des priorités de Luis Enrique, qui compte bien trouver sa charnière de confiance d’ici trois semaines. Marquinhos en fait indéniablement parti et le Brésilien essaye enfin d’enchainer les bons matchs, lui qui est souvent accusé de se montrer trop peu convaincant dans les rencontres au sommet.

Carlos Soler victime préférée de Marquinhos

Mais c’est un autre reproche qui lui est fait sur son dernier match à Orléans, avec une accusation sérieuse de la part de la journaliste de France Bleu Pia Clémens. Cette dernière, invité de 100 % PSG La Tribune, a tout simplement estimé que Marquinhos faisait exprès de snober un joueur de son équipe en ne l’alimentant pas de ballons. Un constat effectué après le revisionnage du match dans le Loiret. « Il y a quelque chose qui m’énerve. Moi, à la base, j’aime beaucoup Marquinhos et je n’aime pas qu’on le critique à torts et à travers. Mais là, sur le match de samedi, comme c’est possible et acceptable que tu refuses ostensiblement de faire la passe à un de tes coéquipiers en l’occurence Carlos Soler, 42 fois dans le match. Quand tu vois à quel point le jeu est déséquilibré entre la gauche et la droite, ce n’est pas possible, même pour la cohésion de l’équipe. A chaque fois c’était pareil, il terminait toujours vers la droite sur Carlos Soler, il balayait du regard Soler qui était toujours totalement seul sur la ligne de touche. Il le regardait, et il lui tournait le dos et il repassait par Danilo. Et à un moment, je ne comprends pas ça. Ok, Soler il avait été largué avant mais il avait été meilleur sur les deux derniers matchs. Je ne veux pas défendre Soler mais il prend des sales notes mais il n’a jamais le ballon donc c’est normal », a balancé Pia Clémens, pour qui le capitaine du PSG n’est pas exemplaire dans son attitude avec ses coéquipiers, y compris ceux qui sont moins en vue ou qui dépannent à un poste qui n’est pas le leur.