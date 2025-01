Le PSG offre trois ans et un salaire ahurissant à Salah

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En fin de contrat en juin prochain, Mohamed Salah n’a toujours pas prolongé à Liverpool. Une situation dont le PSG rêve de profiter. Nasser Al-Khelaïfi s’active pour tenter de convaincre l’international égyptien.

Buteur contre Lille mardi soir, Mohamed Salah réalise une saison dingue avec Liverpool. L’attaquant égyptien de 32 ans a déjà marqué 22 buts et délivré 17 passes décisives toutes compétitions confondues en l’espace de 31 matchs. Un bilan exceptionnel et pourtant, Liverpool n’est pas prêt à tout pour le prolonger. Les discussions sont toujours en cours entre les Reds et l’ancien joueur de la Fiorentina. Chacun défend ses intérêts et pour l’instant, il y a un blocage… dont rêve de profiter le Paris Saint-Germain. Même si officiellement, le club de la capitale dément en bloc toute discussion avec Mohamed Salah, la réalité est tout autre selon PSG Inside Actu.

𝐌𝐨𝐡𝐚𝐦𝐞𝐝 𝐒𝐚𝐥𝐚𝐡 𝐚𝐮 𝐏𝐒𝐆 ? 𝐔𝐧𝐞 𝐫𝐞́𝐮𝐧𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞́𝐜𝐢𝐬𝐢𝐯𝐞 𝐩𝐫𝐞́𝐯𝐮𝐞 𝐥𝐚 𝐬𝐞𝐦𝐚𝐢𝐧𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐡𝐚𝐢𝐧𝐞



La semaine prochaine, une réunion de la plus haute importance est prévue entre la direction du Paris Saint-Germain et les représentants de… pic.twitter.com/szatnzJfTp — PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) January 21, 2025

A en croire le compte spécialisé sur X, une réunion « de la plus haute importance » est justement prévue la semaine prochaine entre les dirigeants du PSG et l’entourage de Mohamed Salah. A cette occasion, le champion de France en titre a l’intention de mettre le paquet en dévoilant son offre aux représentants de la star de Liverpool. Malgré l’âge de l’ailier droit de Liverpool, le Paris Saint-Germain est prêt à offrir trois ans à Mohamed Salah, soit un contrat jusqu’en juin 2028. Un argument de poids pour convaincre le joueur puisque ce point est justement l’un de ceux qui bloquent dans les discussions avec Liverpool.

Le PSG propose un salaire XXL à Salah

De plus, le Qatar est prêt à faire de véritables folies pour Mohamed Salah en lui proposant « un salaire conséquent et des primes alléchantes ». Les montants n’ont pas filtré mais seraient au moins égaux à ceux proposés par Liverpool, voire supérieurs, preuve que Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi sont prêts à tout pour rafler la mise. Le compte insider révèle toutefois que la concurrence sera rude dans ce dossier car l’Arabie Saoudite est également sur les rangs et pourrait offrir à Mohamed Salah un salaire encore plus important que celui proposé par le PSG. Le principal rival de Paris dans ce dossier est toutefois Liverpool, où le joueur aimerait rester et avec qui les discussions se poursuivent. Mais si les négociations venaient à échouer entre les Reds et « Mo » Salah, le Paris Saint-Germain sera là, prêt à cueillir l’Egyptien comme une fleur et ainsi offrir à Luis Enrique un renfort colossal en attaque l’été prochain.