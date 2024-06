Le PSG ne l’intéresse pas, Xavi Simons est cash

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le divorce semble inéluctable entre Xavi Simons et le PSG. Alors que Luis Enrique compte sur lui, le milieu néerlandais se voit clairement ailleurs à l'avenir.

L’histoire entre le PSG et Xavi Simons reste un mystère, et va certainement être prochainement rangée aux rayons des grandes déceptions. Piqué au centre de formation du FC Barcelone à son très jeune âge, le joueur néerlandais a évolué avec les équipes de jeunes à Paris, sans avoir réellement sa chance au plus haut niveau. Prêté au PSV Eindhoven, avec une clause de rachat que le PSG a du activer, il a ensuite filé au RB Leipzig, toujours avec la même réussite. Le manque de confiance du club parisien a fini par le dégoûter, car malgré l’envie de Luis Enrique de le conserver la saison prochaine et de l’inclure dans la rotation, le joueur a décidé de faire un choix bien différent.

Xavi Simons se voit au Bayern

Selon le journaliste de RMC Fabrice Hawkins, Xavi Simons ne reviendra pas au PSG cet été. S’il apprécie que Luis Enrique lui fasse confiance, il estime que son histoire est désormais ailleurs. L’international néerlandais, qui pourrait être à son avantage à l’Euro, est suivi de près par le Bayern Munich, qui a sa préférence, mais est aussi dragué par le FC Barcelone, un club qui lui tient à coeur.

Récemment, Xavi Simons a confié à quel point le championnat allemand lui plaisait, ce qui explique sa préférence pour le Bayern Munich. « Je ne déciderai qu’après l’Euro. Je veux d’abord me concentrer pleinement sur le tournoi. La grande intensité du championnat allemand et la façon dont nous avons mis la pression m’ont permis de franchir une nouvelle étape dans mon développement », a livré le Néerlandais, qui devrait rapporter une coquette somme au PSG en cas de transfert, car sa valeur est estimée à 60 millions d’euros.

A moins que, en raison de sa prolongation l’été dernier alors qu’il allait repartir, il ne soit de nouveau prêté. Le milieu de terrain possède désormais un engagement jusqu’en juin 2028 avec Paris, et un prêt avec option d’achat pourrait permettre à tout le monde d’y trouver son compte. Et au PSG de préparer une belle rentrée d’argent pour un joueur qui n’aura jamais pu vraiment rayonner dans la capitale française.