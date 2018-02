PSG : La décla choc de Rabiot après la défaite du PSG à Madrid

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Adrien Rabiot (auteur du but du PSG et meilleur joueur parisien contre le Real Madrid) : « Comme d'habitude, on a les occasions, mais on n'est pas assez réaliste. Et quand on joue contre des équipes comme ça, ils ont deux ou trois occasions et ça finit au fond. Je suis déçu parce qu'on a fait le match qu'il fallait ici. On avait bien commencé et on prend ces buts à la fin. On répète toujours les mêmes choses et, à la fin, on se fait toujours avoir de la même manière. C'est énervant parce que je pense qu'on avait fait ce qu'il fallait et je suis très déçu. Le problème, c'est que c'est facile d'en mettre 8 à Dijon ou 4 ou 5 en Championnat, mais c'est dans ces matches-là qu'il faut être décisif. On ne l'a pas été mais bien sûr qu'il y a une manche retour et on est des compétiteurs, on va aller chercher la qualification. Mais quand on part avec un handicap comme ça, c'est compliqué.»