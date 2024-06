Le PSG lance l’opération William Saliba

Dans : PSG.

Par Adrien Guyot

A la recherche d’un défenseur central cet été, le Paris Saint-Germain suit de près le profil de William Saliba. L’opération semble toutefois difficilement envisageable pour la direction d’Arsenal.

Le Paris Saint-Germain est actif sur le marché des transferts. A la recherche de bonnes opportunités, le champion de France en titre a coché le nom de William Saliba, défenseur central actuellement présent avec l'Équipe de France dans le cadre de l’Euro, tout comme le Real Madrid. Seulement, le dossier est compliqué pour le PSG, puisque le joueur est un pilier du système de Mikel Arteta depuis deux saisons désormais. Prêté à l’OGC Nice en 2020/2021 puis à l’OM lors de la saison 2021/2022, l’ancien stéphanois n’était pas dans les plans du coach espagnol au départ mais a su inverser la tendance et Saliba s’est imposé comme l’un des défenseurs les plus solides du Championnat d’Angleterre. Grâce notamment à ses performances, Arsenal s’est affirmé comme l’un des prétendants crédibles au titre et était tout proche de remporter le graal cette saison et l’an dernier. Une forme qui a attiré les sirènes du PSG.

Le PSG doit vendre un défenseur avant de tenter Saliba

💣 Exclusive: "Real Madrid & PSG place Arsenal star at the top of their list of transfer targets." #AFC



Details ⤵️ @caughtoffsidehttps://t.co/w9TnFTFJF6 — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) June 30, 2024

Seulement, d’après le tabloïd britannique CaughtOffside, le Paris Saint-Germain aura bien du mal à boucler l’opération, et cela pour plusieurs raisons. La première, le club de la capitale souhaite d’abord se séparer de Milan Skriniar qui a déçu pour sa première saison au PSG. Ensuite, la concurrence du Real Madrid ne place pas les Parisiens en bonne position dans ce dossier, même si les Madrilènes sont aussi sur la piste menant au joueur lillois Leny Yoro. Enfin, William Saliba a un passé avec le rival marseillais et il a récemment prolongé son contrat avec les Gunners jusqu’en 2027. Paris devra ainsi mettre la main au portefeuille pour tenter de convaincre la direction londonienne de lâcher son joueur acheté plus de 30 millions d’euros en provenance de l’ASSE en 2019. Vu son importance à Arsenal, il est difficile d’imaginer que la direction d’Arsenal ne souhaite pas faire de plus-value pour son joueur de 23 ans, qui arrive en plus à maturité après plusieurs mois d’adaptation au championnat anglais.