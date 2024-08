Le PSG exige 50 millions d'euros du Real Madrid

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

La cote de Fabian Ruiz n’a jamais été aussi haute sur le marché des transferts. Après un Euro réussi avec l’Espagne, le milieu de terrain du PSG attire les convoitises et son nom est évoqué au Real Madrid.

Titulaire aux yeux de Luis Enrique la saison dernière, Fabian Ruiz a fait l’objet de nombreuses critiques. Il faut dire que les performances du milieu de terrain espagnol sous les couleurs du Paris Saint-Germain ont souvent laissé à désirer. Cet été, l’ancien Napolitain a affiché un niveau de jeu bien supérieur sous les ordres de Luis de la Fuente. Homme fort de la sélection espagnole qui a remporté l’Euro, Fabian Ruiz a démontré ses qualités techniques et l’impact qu’il peut avoir dans le jeu de son équipe. Des performances que Luis Enrique a apprécié dans l’optique de la saison à venir, avec l’idée de continuer à faire confiance à son milieu de terrain et d’en faire un titulaire plus indiscutable que jamais.

Néanmoins, son très bon Euro 2024 a boosté sa cote et certains dirigeants du PSG ne seraient pas contre l’idée d’en profiter pour le vendre au prix fort. Certaines grosses écuries européennes sont intéressées et dernièrement, c’est le Real Madrid qui est venu aux renseignements selon les informations du site Fichajes.net. Malgré les déclarations de Carlo Ancelotti, qui a fait savoir depuis les Etats-Unis que le mercato du Real Madrid était clos, le club merengue reste attentif à une éventuelle opportunité et en ce sens, le profil de Fabian Ruiz a de sérieux atouts. A ce poste, le Real a perdu Toni Kroos et pour le remplacer, l’ancien milieu relayeur de Naples pourrait faire l’affaire.

Le Real Madrid est intéressé par Fabian Ruiz

Néanmoins, si le récent vainqueur de la Ligue des Champions veut s’offrir Fabian Ruiz, il va falloir payer le prix fort. Et pour cause, le média spécialisé dévoile que le Paris Saint-Germain attend au minimum 50 millions d’euros pour lâcher son milieu de terrain. Un tarif que le PSG n’aurait pas pu exiger sans l’Euro de Fabian Ruiz. Mais les prestations XXL du joueur cet été ont tout changé et pour les dirigeants parisiens, il n’est désormais plus question de brader l’élégant gaucher de 28 ans. La question est maintenant de savoir si le Real Madrid s’alignera sur les exigences du PSG en payant 50 millions d’euros pour Fabian Ruiz, alors que le club merengue peut déjà s’appuyer sur Valverde, Camavinga, Tchouaméni, Bellingham ou encore Arda Güler et Brahim Diaz au milieu de terrain pour la saison prochaine.