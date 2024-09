Le PSG craque pour une pépite marocaine

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Plutôt discret sur le marché des transferts cet été avec seulement quatre recrues (Safonov, Pacho, Joao Neves, Doué), le PSG prépare déjà le mercato hivernal et cible à la surprise générale un attaquant de Ligue 1.

Cet été, le mercato du Paris Saint-Germain a été très commenté. Il faut dire que les choix du club parisien ont interpellé un certain nombre de supporters et d’observateurs, lesquels s’attendaient à voir débarquer au moins une star pour compenser le départ de Kylian Mbappé. Les noms de Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia, Nico Williams ou encore Jadon Sancho ont filtré mais aucun d’entre eux n’a posé ses valises dans la capitale française. Résultat des courses, un seul joueur offensif a signé au PSG, il s’agit de Désiré Doué.

La politique de recrutement du club parisien est claire, l’idée est de miser sur des jeunes joueurs à fort potentiel que Luis Enrique va pouvoir développer et d’ignorer les stars à fort égo susceptibles de poser problème dans le vestiaire. Dans cette optique de recrutement, le Paris Saint-Germain a identifié sa prochaine cible, sur laquelle elle pourrait foncer dès le mercato du mois de janvier selon les informations de PSG Inside Actu. Il s’agit de Zakaria Aboukhlal, international marocain (21 sélections) de 24 ans. Une information qui pourrait surprendre car même s'il a montré de bonnes dispositions en Ligue 1, l’attaquant du TFC n’a pas crevé l’écran au point de susciter l’intérêt des plus grands clubs européens sur le marché des transferts.

Le PSG surveille Aboukhlal et Kiliçsoy

Mais le profil du joueur plait à Luis Campos et à Luis Enrique, qui estiment qu’il peut être un renfort à moindre coût et susceptible d’apporter une réelle plus value dans l’effectif du PSG à long terme. A ce poste d’ailier, un autre joueur est surveillé par le board parisien : Semih Kiliçsoy. Le compte insider nous apprend que l’ailier turc de 19 ans était même tout proche de rejoindre le Paris Saint-Germain l’été dernier. Mais le natif d’Istanbul a finalement pris la décision de rester au Besiktas, son club formateur, afin de parfaire son apprentissage. Reste maintenant à voir laquelle de ces deux pistes le Paris Saint-Germain activera dans le but d’étoffer son effectif dans le secteur offensif avec des jeunes joueurs à fort potentiel.