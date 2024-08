Le PSG accepte un deal surprenant avec United pour Ugarte

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG espère réaliser des belles arrivées d'ici la fin du mercato estival. Mais le club de la capitale est également au travail concernant les départs.

A Paris, les espoirs de voir débarquer des joueurs sont encore présents. Selon certaines sources, le PSG souhaite encore signer trois joueurs d'ici la fin du mercato estival. Cela dépendra cependant des ventes effectuées. Et pour le moment, les champions de France ont un peu de mal dans cet exercice. Pourtant, pas mal de leurs joueurs sont courtisés et appréciés. C'est le cas de Manuel Ugarte, qui ne rentre plus du tout dans les plans de Luis Enrique. Le milieu de terrain uruguayen veut partir et s'est mis d'accord totalement avec Manchester United, qui va devoir en faire de même avec le PSG. Et ce n'est pas évident...

Manuel Ugarte, le PSG n'est pas du tout pressé

Selon les informations de Ben Jacobs, Manchester United et le Paris Saint-Germain sont en contacts réguliers dans le dossier Manuel Ugarte. Le club de la capitale française ne veut pas se faire léser dans cette opération et ne souhaite pas perdre d'argent, en récupérant plus ou moins les 60 millions d'euros investis sur le joueur uruguayen l'été dernier. Jorge Mendes est à la baguette pour mettre tout le monde d'accord et cela passera certainement par un prêt avec option d'achat obligatoire. Ben Jacobs informe ces dernières heures que le PSG est désormais ok avec cette possibilité. Le journaliste britannique rajoute cependant que le club francilien n'est pas pressé dans ce dossier et pourrait faire encore trainer les choses jusqu'à la semaine prochaine. Encore un peu de patience donc dans ce dossier XXL de l'été pour Manchester United, qui pourrait perdre patience si Paris jouait trop longtemps avec le feu. Beaucoup de choses sont encore attendues dans la capitale française et tous les scenarii semblent envisageables au mercato.