Le PSG a raté son mercato, terrible constat

Par Mehdi Lunay

Après le départ de Kylian Mbappé, le PSG a misé sur la jeunesse pour construire une nouvelle équipe. Une stratégie qui effraie Walid Acherchour, lequel estime que les Parisiens seront bien trop tendres en Ligue des champions cette année.

L'après-Kylian Mbappé a démarré comme dans un rêve pour le PSG. Les hommes de Luis Enrique sont déjà impériaux en Ligue 1 avec trois succès en trois matchs, 13 buts marqués et une supériorité collective manifeste. Dimanche, ils ont bien négocié leur premier test à Lille. L'effectif s'est considérablement rajeuni mais le club parisien n'a pas beaucoup perdu au change. Bradley Barcola continue sa progression express pour sa deuxième saison parisienne, Joao Neves est déjà intenable dans l'entrejeu et Willian Pacho s'est installé en défense. Ajoutez à cela les débuts prometteurs de Désiré Doué et le PSG peut envisager l'avenir avec optimisme.

Le PSG trop jeune en Europe ?

Pourtant, Walid Acherchour est inquiet pour Paris. Miser sur autant de jeunes joueurs est une erreur à ses yeux, estimant qu'il manque des tauliers dans l'équipe de Luis Enrique. « Pour moi, le mercato n’est pas réussi. Je veux bien que le projet Luis Enrique et le projet PSG soient très importants mais on ne fait pas une émission pour savoir si le PSG sera très bon en Ligue des champions dans trois ans. Moi, je parle de cette saison et je m’attendais à mieux tant quantitativement que qualitativement. Quand on a dépensé 170 millions d’euros sur 4 joueurs, j’aimerais savoir le nombre de matchs de Ligue des champions joués par Safonov, Pacho, Doué et Neves. Aujourd’hui, je ne sais pas s’ils vont t’apporter l’expérience nécessaire pour être performant en Ligue des champions », indique t-il.

🗣️💬 @WalidAcherchour : "Le mercato du PSG n'est pas réussi, je m'attendais à mieux autant quantitativement que qualitativement." pic.twitter.com/nizSAgK3LG — After Foot RMC (@AfterRMC) September 4, 2024

Acherchour tire la sonnette d'alarme, invoquant un PSG trop léger pour les joutes européennes. « Je trouve que Luis Enrique est trop ambitieux. Il surévalue les capacités et la qualité de son effectif, en pensant qu’il va pouvoir faire progresser son équipe face aux grosses équipes européennes. En Ligue 1 c’est bien mais en Ligue des champions… T’as deux matchs de plus et des gros clubs qui reviennent comme la Juventus, Liverpool. Tu vas avoir Arsenal qui revient pour une deuxième année de suite et qui a pris de l’expérience, le Real Madrid qui a pris de gros joueurs. Je vois le PSG très très en-dessous », a t-il lâché pour conclure. Une vision très pessimiste alors que la jeunesse s'affirme ailleurs en Europe. Le FC Barcelone et surtout l'Espagne ont misé avec succès sur un rajeunissement de leurs équipes.