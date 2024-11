Lamine Yamal au PSG, l’incroyable histoire

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Il y a deux ans, le PSG a fait un incroyable forcing, et était tout proche de faire signer Lamine Yamal pour 0 euro, révèle la presse catalane ce vendredi.

Véritable nouvelle star du FC Barcelone et de toute l’Espagne, Lamine Yamal est aujourd’hui l’un des joueurs les plus valorisés du monde du football. A 17 ans, c’est déjà un incroyable exploit d’être à ce niveau et le Barça se frotte les mains d’avoir encore pu former un prodige pour le remettre au sommet, comme ce fut le cas lors du dernier Clasico où le Real Madrid s’est fait gifler 4-0. Mais l’histoire aurait pu être bien différente, comme le révèle ce vendredi 1er novembre le Mundo Deportivo.

Lamine Yamal et son agent hésitent à dire oui au PSG

Le journal catalan revient, par le biais de son journaliste vedette Xavier Bosch, à un épisode qui a eu lieu il y a deux ans, quand Lamine Yamal n’avait alors que 15 ans. Les scouts du PSG ont fait savoir à leurs dirigeants qu’il y avait un joueur à ne pas manquer dans la Masia, le centre de formation du Barça. Sans perdre de temps, le club parisien a alors effectué une offre pour faire venir le jeune ailier, comme cela avait pu être le cas avec Xavi Simons par le passé par exemple. L’ancien meneur de jeu du Barça, Ivan de la Peña, qui était alors son agent, a hésité avant de se faire ramener à la raison par Xavi, qui était l’entraineur du Barça à ce moment. Si le montant de l’offre n’a pas été révélée, elle aurait été très copieuse, forçant justement le clan de Lamine Yamal à réfléchir.

Son départ gratuit à l’âge de 16 ans était alors une terrible crainte pour la formation barcelonaise, qui a été soulagée de voir Xavi parler directement au jeune homme à ce moment crucial de sa carrière, en lui faisant comprendre qu’il avait un énorme avenir au Barça, et non pas au PSG. S’en est suivie une prolongation de contrat stagiaire puis des débuts rapides avec les pros à seulement 15 ans et 9 mois, et la signature de son premier contrat professionnel dans la foulée de ses 16 ans.

Aujourd’hui, le Barça a selon son président Joan Laporta refusé une offre de 250 millions d’euros pour Lamine Yamal après l’Euro, qui pourrait provenir d’un PSG qui n’a jamais confirmé cette attaque deux ans après avoir été tout proche de le faire venir pour zéro euro.