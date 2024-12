Kolo Muani se barre du PSG, 5 clubs l'appellent

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Totalement zappé au PSG, Randal Kolo-Muani a pris la décision de quitter le club de la capitale. Il a un succès fou en Angleterre.

Randal Kolo Muani ne pouvait pas faire autrement, il a bien compris le message et se cherche un nouveau club pour cet hiver. Luis Enrique ne l’utilise plus, et l’humilie même en préférant jouer sans avant-centre que l’utiliser. Un crève-coeur pour le vice-champion du monde, persuadé de pouvoir finir par s’imposer au PSG, mais qui voit bien qu’il n’a aucune chance tant que l’entraineur espagnol sera aux commandes. Et cela devrait à priori durer. Résultat, l’ancien nantais a décidé de solliciter ses agents pour lui trouver un nouveau point de chute. Si des formations en Italie, en Turquie et en Espagne sont venues aux renseignements, son avenir se dessine en Premier League.

Des discussions ont déjà débuté, avec l’accord du PSG, avec trois clubs, alors que deux autres sont en attente révèle le journaliste spécialiste du mercato Graeme Bailey. La plus grosse surprise pourrait être sa signature à Manchester City, où Pep Guardiola cherche une doublure à un Erling Haaland beaucoup moins efficace cette saison. Un bon moyen pour le Paris SG de récupérer une belle indemnité. Autre club du haut de tableau dans le coup, Arsenal rêve de miser sur Kolo Muani pour compenser la blessure de Bukayo Saka, qui amoindrit l’attaque des Gunners pour les prochains mois. Enfin, Tottenham est sur les rangs, puisque les Spurs n’arrivent pas à trouver la bonne formule devant, et RKM est pressenti pour apporter un élan de fraicheur au club du nord de Londres.

Manchester United aussi sur le coup

Pour le moment, absolument aucun montant n’a filtré pour un tel transfert, alors que le PSG a payé quasiment 90 millions d’euros pour le faire venir lors de l’été 2023. La concurrence peut provoquer une belle surenchère capable de permettre à Paris de sauver la mise. Surtout qu’un Manchester United en grande difficulté en Premier League est aussi sur les rangs, et que Chelsea est également cité comme un potentiel acquéreur si une porte venait à s’ouvrir.

La bataille d’Angleterre pour Randal Kolo-Muani est donc bien réelle, même si le PSG risque d’avoir du mal à se montrer très exigeant avec un joueur en qui il n’a pas du tout confiance cette saison.