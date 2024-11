Kolo Muani et le PSG, Luis Enrique veut un divorce

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Randal Kolo Muani est plus que jamais en situation d'échec du côté du PSG. Il se dit de plus en plus que l'ancien du FC Nantes quittera la capitale dès l'hiver prochain lors du marché des transferts.

Le PSG a d'énormes difficultés à se montrer efficace dans les matchs importants depuis l'arrivée de Luis Enrique. Le départ de Kylian Mbappé n'a rien arrangé. Car si le club de la capitale montre un visage plutôt entreprenant et séduisant en Ligue des champions, le manque d'efficacité des Parisiens n'est pas au niveau de leurs ambitions. Certains joueurs offensifs sont plus que jamais critiqués. C'est le cas de Randal Kolo Muani. Depuis quelques semaines, l'ancien du FC Nantes n'a que des miettes à se mettre sous la dent. Si le PSG voulait se faire justice avec l'attaquant tricolore et lui accorder sa confiance en début de saison, ce n'est plus le cas. Sauf rebondissement, Randal Kolo Muani sera invité à partir cet hiver. Ce n'est pas Abdellah Boulma qui dira le contraire.

Kolo Muani, le départ se rapproche

Sur l'antenne de France Bleu Paris, le journaliste a en effet indiqué que l'avenir de RKM au PSG n'était plus du tout acquis. « Cela atteste que le PSG veut absolument se séparer de Kolo Muani cet hiver. Ce n'est pas une exclu, tout le monde le sait. Faut le faire sortir et lui trouver une porte cet hiver. On ne sait pas comment encore, il y a le poids de son transfert. Personne ne payera 75 millions d'euros. On songe davantage avec un prêt sec ou avec option. Je pense que ce sera bénéfique pour les deux parties et pour Luis Enrique, qui ne lui fait pas confiance. Il serait raisonnable qu'il parte », a notamment indiqué Abdellah Boulma, qui pense que tout le monde doit passer à autre chose, le joueur en premier, qui est plutôt en forme avec l'équipe de France. Il aura l'occasion de briller dans quelques jours contre Israël puis l'Italie en Ligue des Nations pour reprendre confiance.