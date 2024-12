Jamal Musiala attendu au PSG, le Qatar attaque

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG sera à l'affût sur le marché des transferts hivernal, mais aussi estival. Le club de la capitale réfléchit à tenter un coup XXL en provenance du Bayern Munich.

Luis Enrique ne souhaite pas recruter de grosses stars au PSG, elles qui pourraient polluer son vestiaire. Mais l'Espagnol ne sera pas contre quelques gros coups si la possibilité se présente. On sait que l'ancien entraineur du Barça adore les profils de Nico Williams ou encore Khvicha Kvaratskhelia. Luis Enrique devra néanmoins sans doute écouter les propositions qui lui sont faites de la part de Doha et Luis Campos. Le Qatar aimerait d'ailleurs tenter le coup au sujet d'un certain Jamal Musiala !

Jamal Musiala, le PSG est bien dans le coup

Selon les informations de Caught Offside, le PSG fait en effet partie des clubs plus qu'intéressés par la possibilité de recruter le crack bavarois dès cet hiver. Si le Bayern Munich veut absolument le prolonger, les discussions traînent et pas mal d'écuries européennes veulent en profiter. Outre le Paris Saint-Germain, Manchester City, Liverpool et le Real Madrid sont aussi présents. Pour rappel, Jamal Musiala est pour l'instant en fin de contrat avec le Bayern Munich en juin 2026. Il est estimé à quelque 180 millions d'euros. Un montant élevé mais qui ne ferait pas peur à la direction du PSG. A noter que le joueur allemand souhaite, dans son nouveau contrat, un salaire de 25 millions d'euros par an.

Pas certain que cela plaise en revanche à Luis Enrique. Mais un tel coup a le mérite de se tenter même si les chances de voir Jamal Musiala rallier la capitale française dans les prochaines semaines restent minces. Le Bayern Munich, de son côté, est conscient de la menace. Le joueur, lui, est conscient des clubs intéressés et s'appuiera dessus pour négocier.