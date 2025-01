Humilié par Amorim, Rashford supplie le PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Plus que jamais indésirable à Manchester United, Marcus Rashford a plutôt intérêt à partir avant la fin du mercato. L’attaquant anglais se verrait bien rejoindre le FC Barcelone ou le Paris Saint-Germain. Mais les deux pistes paraissent compliquées voire impossibles.

Après la récente déclaration de Ruben Amorim, on voit mal comment la situation pourrait s’arranger avec Marcus Rashford. Le manager de Manchester United n’a pas été tendre au moment d’expliquer les mises à l’écart de son attaquant. « C'est la même situation pour tous les joueurs, répétait le Portugais le week-end dernier. Si tu fais le maximum et les bonnes choses, nous pouvons utiliser tous les joueurs. Je vais mettre Vital (l'entraîneur des gardiens) sur le banc avant de mettre un joueur qui ne donne pas le maximum tous les jours. Et je ne changerai jamais sur ce point. »

Humilié, l’international anglais n’a sans doute aucun avenir sous les ordres de Ruben Amorim. Une réconciliation entre les deux hommes paraît désormais impossible. Marcus Rashford l’a bien compris et cherche un point de chute. Depuis plusieurs semaines, des sources indiquent que le Red Devil rêve de signer au FC Barcelone. Et d’après le média TBR Football, le produit mancunien serait également intéressé par une signature au Paris Saint-Germain. Il y a pourtant peu de chances de le voir atterrir en Catalogne ou dans la capitale française.

Le PSG n'est plus intéressé

Le Barça ne serait pas contre son arrivée. Mais pour l’accueillir, le cador espagnol doit enregistrer des départs pour respecter le fair-play financier de la Liga. Ce n’est pas gagné puisque les potentiels partants, à savoir Ansu Fati et Andreas Christensen, refusent de partir. Quant au Paris Saint-Germain, son intérêt n’est plus d’actualité. Surtout depuis que les Parisiens ont misé sur Khvicha Kvaratskhelia. A noter que Marcus Rashford n’est pas disposé à baisser son énorme salaire. Un obstacle supplémentaire pour les clubs éventuellement intéressés sachant que Manchester United, ouvert à un prêt, ne prendrait qu’une petite partie de ses revenus en charge.