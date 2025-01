Dembélé est indispensable, le PSG en est là

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Absent depuis plusieurs jours et forfait pour les matchs contre Espaly et Lens, Ousmane Dembélé sera remis pour le choc face à Manchester City en Ligue des Champions ce mercredi au Parc des Princes. Un soulagement au PSG, où l’international français est devenu indispensable.

Très critiqué et parfois moqué depuis son arrivée au Paris Saint-Germain en raison de sa maladresse et de son inefficacité, Ousmane Dembélé est aujourd’hui un joueur essentiel dans la capitale française. Auteur de cinq buts lors de ses trois derniers matchs en Ligue 1, l’ancien ailier du FC Barcelone est de retour et c’est une excellente nouvelle aux yeux de Daniel Riolo. Car pour le consultant de l’After Foot, des absences de Dembélé et d’Hakimi auraient été rédhibitoires pour espérer une victoire contre Manchester City. Avec les retours de l’ailier français et du défenseur marocain, tout est possible même si le journaliste de l’After Foot trouve Manchester City supérieur à Paris et cela malgré la mauvaise passe traversée par le champion d’Angleterre en titre ces dernières semaines.

Le PSG ne peut plus se passer de Dembélé

🔴🔵🚨✅Dembele, Hakimi, Et Marquinhos sont bien de retour à l’entraînement collectif ! pic.twitter.com/yBXjMAYSEM — ParisSG INFOS (@Paris_sginfos) January 20, 2025

« Hakimi et Dembélé sont les deux joueurs essentiels de cette équipe, ceux qui peuvent faire des différences et faire en sorte que l’équipe soit plus fortes. Si tu ne les avaient pas, ce serait très compliqué. Le City que l’on voit depuis quelques matchs, ça commence à revenir et qu’un soir de Ligue des Champions, City se dise que c’est le moment pour se relancer et envoyer un message, c’est possible. Je vois cette équipe devant le PSG. La façon dont elle revient, dont elle commence à remarquer des buts » a commenté Daniel Riolo sur les ondes. Il ne reste plus qu’à espérer que Dembélé soit à 100% de sa forme, lui qui a été victime d’une grippe sévère qui a notamment expliqué son absence à Lens samedi après-midi. Le PSG aura bien besoin de son dribbleur fou pour venir à bout de Manchester City, en espérant que ce dernier soit aussi efficace que lors des derniers matchs de Ligue 1.