Cherki c'est comme Mbappé, le PSG a craqué

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le PSG est tout proche de recruter Rayan Cherki en provenance de l'OL. Un choix des Parisiens qui peut surprendre puisque le jeune lyonnais n'était même pas titulaire à Lyon. Walid Acherchour connaît la raison de ce mystérieux transfert.

Les stars du football mondial ont vraiment laissé place aux jeunes pousses du côté du PSG. Le club parisien nous avait habitué à viser des cadors du football mondial et on pensait que ce serait encore le cas avec le départ de Kylian Mbappé. Perdre un poids lourd pareil nécessitait de compenser par l'arrivée d'une star aussi importante comme un Mohamed Salah par exemple. L'Egyptien avait d'ailleurs été évoqué. Finalement, à l'instar de la signature de Bradley Barcola l'été dernier, c'est un jeune lyonnais qui va arriver en premier : Rayan Cherki. Le PSG a quasiment bouclé le transfert du milieu de 20 ans pour 15 millions d'euros.

Cherki est-il de la trempe d'un Mbappé ?

Ce choix étonne certains observateurs ainsi que de nombreux supporters parisiens. Si le potentiel de Cherki est connu de tous, le jeune lyonnais est encore loin des meilleurs. Le PSG recrute quand même un joueur au statut de remplaçant à l'OL lors de la seconde partie de saison. Cherki a souvent déçu quand il a été titularisé et il n'est pas l'élément le plus constant. Cependant, ces analyses ne sont pas partagées par Luis Campos.

🗣💬 @walidacherchour : "Pour son bien, il faut que Cherki quitte l'OL. En off, Luis Campos dit qu'il y a deux génies dans le foot français : Mbappé et lui. Je pense qu'ile ne doit pas aller au PSG mais dans une autre équipe avec plus de temps de jeu et moins de pression." pic.twitter.com/dG6IrxhoFj — After Foot RMC (@AfterRMC) June 19, 2024

C'est ce qu'a révélé Walid Acherchour sur RMC. Le conseiller sportif du PSG place carrément Rayan Cherki au même niveau qu'un Kylian Mbappé. « Maintenant, on n’est pas surpris parce que Luis Campos dit quand même en off que pour lui il y a deux génies dans le football français actuellement. C’est Kylian Mbappé et Rayan Cherki. Il le dit depuis un long moment et donc on n’est pas surpris qu’il se positionne sur Rayan Cherki à un an de la fin de son contrat », a t-il lâché dans l'After Foot. Un constat que ne partage pas personnellement Walid Acherchour puisqu'il désapprouve ce transfert. Il préfère que le PSG mise sur Désiré Doué, dont le profil sied plus à Luis Enrique. Néanmoins, il rejoint le PSG sur une chose : Rayan Cherki pour 15 millions d'euros, c'est un cadeau en période de mercato.