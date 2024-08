Cette signature était piégée, le PSG a dit non

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

C'était l'une des cibles majeures du Paris Saint-Germain, mais finalement Khvicha Kvaratskhelia n'a pas rejoint le club de la capitale. Dans ce dossier, Nasser Al-Khelaifi a été très clair.

Pendant des semaines, le nom de Khvicha Kvaratskhelia a circulé du côté du Parc des Princes, l'attaquant international géorgien, qui sortait d'un très bel Euro avec sa sélection, étant sur la liste des joueurs souhaités par Luis Enrique lors de ce mercato. Sauf que lors de ce mercato 2024, Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos ont décidé de mettre en application une règle en passe de devenir la norme au PSG, à savoir que le club de la capitale se refuse de surpayer un transfert. « Les Parisiens se sont retirés de tous les dossiers dans lesquels ils ont senti que les prix étaient gonflés et c’était le cas de celui de Khvicha Kvaratskhelia », précise Loïc Tanzi, dans L'Equipe. Alors, quand le président de Naples a réclamé plus de 100 millions d'euros pour céder Khvicha Kvaratskhelia, les décideurs parisiens ont rapidement tourné les talons sans attendre de savoir si Aurelio de Laurentiis allait se montrer plus raisonnable. Mais l'affaire en est rapidement restée là, puisque le dirigeant napolitain a ensuite été contraint de céder à Antonio Conte.

Le PSG refuse de surpayer les joueurs au mercato

Le nouvel entraîneur de Naples a en effet exigé que le joueur géorgien reste cette saison, le coach italien acceptant seulement l'idée d'un départ de Victor Osimhen. On le sait désormais l'attaquant nigérian n'était pas sur les tablettes, et c'est ainsi que Khvicha Kvaratskhelia et Victor Osimhen n'ont pas signé au Paris Saint-Germain pour des raisons radicalement différentes. Mais pour le PSG, il s'agissait également d'envoyer un message très clair à l'ensemble des clubs européens, à partir de 2024, il ne faudra plus compter sur les champions de France pour se gaver lors du mercato.

Le passé est le passé, et le club français, qui certains surnommaient le Pigeon Saint-Germain, a finalement compris que l'économie du football devait revenir un peu à la réalité. Tant pis pour Kvaratskhelia, dont l'agent faisait clairement pression pour qu'il rejoigne le PSG, et pour Luis Enrique qui aurait bien aimé avoir le Géorgien dans son effectif. A voir si cette décision de ne pas céder à Naples aura un impact sportif sur les performances parisiennes, notamment en Ligue des champions, l'avenir le dira rapidement