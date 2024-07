Un mardi fou, l'OL se frotte les mains

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Le mercato de l'OL va prendre une tournure capitale dans les prochaines heures, avec des premiers mouvements attendus pour être officialisés et lancer un été palpitant à Lyon.

L’Olympique Lyonnais a avancé dans beaucoup de dossiers, mais doit encore finaliser pas mal de choses pour façonner l’équipe qui vivra le retour en Europe, et le retour des ambitions de podium en Ligue 1. Cette journée de mardi pourrait toutefois être la première pierre à l’édifice puisque Le Progrès annonce que deux évènements devraient avoir lieu dans les prochaines heures. Il s’agit d’évènements attendus, mais qui n’ont toujours pas été confirmés. Une référence à la prolongation de contrat de Pierre Sage, qui va profiter du fait qu’il a eu son diplôme d’entraineur professionnel pour être considéré comme tel et mette fin à son interim de manière officielle. Avec ses nouveaux adjoints, il va s’engager jusqu’en juin 2026 avec l’OL, pour le récompenser de son excellente deuxième partie de saison avec la formation lyonnaise, qu’il a prise dans les bas-fonds pour l’emmener en Europe.

Le prix de Niakhaté sera scruté de près

Le « tout pour la Mama » va se poursuivre...🥰



✍ L'option d'achat de Saïd Benrahma est levée ☑



📋 Lire le communiqué ➡ https://t.co/lX6IGWnuHu



𝘾𝙤𝙣𝙩𝙞𝙣𝙪𝙚𝙧 𝙙'𝙚́𝙘𝙧𝙞𝙧𝙚 𝙡𝙖 𝙡𝙚́𝙜𝙚𝙣𝙙𝙚 🔴🔵 — Olympique Lyonnais (@OL) June 30, 2024

Les bonnes nouvelles devraient ensuite s’enchainer avec l’annonce de l’arrivée d’un premier gros renfort défensif en la personne de Moussa Niakhaté, qui débarque en provenance de Nottingham Forest et qui a déjà passé sa visite médicale. L’OL essaye de faire les choses dans l’ordre mais l’ancien arrière central du FC Metz a déjà pris ses marques à Lyon. Le communiqué officiel vaudra son pesant d’or car les suiveurs du club rhodanien ont bien compris que leur club avait mis le paquet pour ce transfert, payant jusqu’à 30 millions d’euros pour faire venir ce défenseur central qui n’était pourtant pas titulaire en Premier League, et n’est pas non plus tout jeune du haut de ses 28 ans.

Le coup d’envoi est en tout cas sur le point d’être donné avec de très belles perspectives sachant que la vente de Rayan Cherki au Borussia Dortmund est aussi en bonne voie. D’autres mouvements sont attendus tout au long de l’été, mais ce mardi est bien parti pour lancer les grandes manoeuvres du mercato.