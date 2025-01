Saïd Benrahma en Arabie Saoudite, départ imminent ‍!

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Un départ de plus se profile du côté de l'Olympique Lyonnais puisque Saïd Benrahma est proche de trouver un accord avec un club de D2 saoudienne.

Concernant Saïd Benrahma, la question est désormais de savoir s'il aura finalement passé un an à l'OL ou s'il quittera le club rhodanien un peu avant le premier anniversaire de son transfert chaotique de West Ham. Mais tout indique que l'international algérien est bel et bien en partance de Lyon pour rejoindre le championnat d'Arabie Saoudite. Non pas la Saudi Pro League, mais la D2 saoudienne et plus précisément le club du NEOM SC, dont les moyens sont colossaux et qui va vraisemblablement monter dans l'élite du foot saoudien. Ce samedi, Santi Aouna révèle que Saïd Benrahma a entamé des négociations sur les conditions d'un éventuel futur contrat avec le NEOM SC, tout cela avec l'accord de John Textor, lequel ne refusera pas un gros chèque afin de remplir un peu plus les caisses de l'Olympique Lyonnais.

Saïd Benrahma et l'OL, ça sent la fin

Cette saison, l'attaquant algérien de 29 ans a tout de même joué 22 matchs avec l'OL, marquant trois buts et délivrant six passes décisives. Mais comme le fait remarquer notre confrère de Foot Mercato, Malick Fofana a évidemment poussé Saïd Benrahma dans l'ombre et ce dernier a compris que même s'il est sous contrat jusqu'en 2027 avec l'Olympique Lyonnais, son avenir n'est plus du tout assuré dans le onze de Pierre Sage. Il faut désormais que l'attaquant finalise les détails de son contrat avec la formation saoudienne et ensuite que l'OL et le NEOM SC s'entendent sur le montant d'un transfert, mais à priori cela devrait se finaliser très rapidement et bien avant la fermeture du mercato d'hiver le 3 février prochain.