Un coup XXL à 0 euro, l'OL s'active

Par Hadrien Rivayrand

L'OL va devoir faire encore beaucoup pour rassurer la DNCG. Mais déjà, les Gones veulent placer leurs pions dans certains dossiers au mercato l'été prochain.

A Lyon, les fans et observateurs de l'OL espèrent que leur club saura trouver les solutions pour rassurer la DNCG. Cette dernière a récemment sanctionné les Rhodaniens d'une interdiction de recrutement l'hiver prochain mais aussi d'une relégation en Ligue 2 à titre conservatoire à l'issue de la saison si la situation reste comme elle est. Forcément, John Textor est au coeur des débats, même si ce dernier a récemment assuré en conférence de presse que la situation n'était pas aussi grave qu'annoncée et que l'OL ne descendrait pas en Ligue 2. D'ailleurs, si l'on en croit les informations de Foot Mercato, les Gones sont déjà au travail pour se renforcer l'été prochain lors du marché des transferts.

L'OL prêt à tenter un coup magistral au mercato estival

Le média indique en effet ce lundi que l'Olympique Lyonnais fait partie des équipes intéressées pour s'attacher les services d'André-Frank Zambo Anguissa. Le milieu de terrain camerounais du Napoli sera en fin de contrat à l'issue de la saison et forcément, au vu de son rendement, beaucoup d'équipes sont là pour le récupérer. Dans ce dossier, les pensionnaires du Groupama Stadium ne manqueront pas de concurrence puisque Villarreal et la Juve sont aussi dans le coup. A noter que Zambo Anguissa et le Napoli ont chacun une option à activer pour le faire prolonger en Italie de deux saisons. Mais pour le moment, aucune discussion dans ce sens n'est en cours. De quoi donner des espoirs à beaucoup de monde dans ce dossier. En tout cas, malgré ses problèmes financiers, l'OL continue de se montrer ambitieux sur le marché des transferts. Un message plutôt rassurant malgré tout.