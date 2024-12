Thiago Almada annonce son arrivée à l'OL ‍!

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Vainqueur de la Copa Libertadores avec Botafogo samedi soir, Thiago Almada a encore fait grimper sa cote en Europe. Le jeune argentin va t-il rejoindre une grosse écurie plutôt que l'OL, club frère au sein d'Eagle ? La vérité éclate enfin.

Si l'effectif lyonnais est devenu très compétitif depuis 12 mois, John Textor possède sans doute son meilleur atout à Botafogo. Il s'agit du jeune milieu argentin Thiago Almada. Véritable sensation du football mondial, il était suivi par de très nombreux clubs quand il évoluait à Atlanta en MLS. L'été dernier, il avait finalement pris la direction de Botafogo contre 20 millions d'euros. Une somme énorme pour un club brésilien mais cela en valait la peine. Almada fait partie des éléments majeurs dans le premier succès du club carioca en Copa Libertadores. En outre, il peut offrir le titre de champion du Brésil à Botafogo dans quelques jours.

Almada veut venir à l'OL !

En le recrutant aussi cher, John Textor pensait aussi à l'avenir de l'OL. Le projet de l'Américain est de faire venir l'Argentin dans le Rhône, si possible dès janvier prochain, pour remplacer Rayan Cherki notamment. Néanmoins, ce plan comporte deux zones d'ombre. Tout d'abord, les soucis financiers de l'OL qui ont obligé la DNCG à interdire les Gones de tout recrutement cet hiver. De plus, les médias brésiliens affirmaient que Thiago Almada n'était plus forcément intéressé par une venue à Lyon. De quoi attrister les supporters lyonnais. Fort heureusement, il semblerait que John Textor ait trouvé les mots pour faire changer d'avis le joueur de 23 ans.

Thiago Almada était invité de @estoesblender et a évoqué son avenir : "Je ne sais pas si je serai encore à Botafogo l'an prochain. J'ai très envie de jouer en Europe".



On lui demande si ce sera Angleterre ou ailleurs. Réponse : "Lyon, qui appartient au même propriétaire que… — Lucarne Opposée (@LucarneOpposee) December 3, 2024

En effet, Thiago Almada a tenu un discours bien différent des rumeurs dans une interview pour le média argentin Blender. Il a commencé par confirmer ses envies d'Europe. « Je ne sais pas si je serai encore à Botafogo l'an prochain. J'ai très envie de jouer en Europe », a t-il lâché avant de préciser la destination possible de ce transfert. « Lyon, qui appartient au même propriétaire que Botafogo », a t-il avoué alors que le journaliste lui demandait si on le verrait en Angleterre. Une bonne nouvelle pour les supporters lyonnais, confirmant que l'OL restait séduisant aux yeux d'un joueur aussi talentueux qu'Almada. Par contre, John Textor va devoir être très imaginatif pour conclure ce transfert sur les plans financier et juridique.