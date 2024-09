OL ‍: Trop de stars à Lyon, il promet l'enfer

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Le mercato est enfin terminé et Pierre Sage peut désormais y voir clair sur l’effectif à sa disposition pour la saison à venir. Et l’entraîneur de l’OL va devoir avoir les reins solides pour gérer un effectif pléthorique.

Longtemps indécis et difficile à décrypter, le mercato de l’Olympique Lyonnais s’est finalement achevé avec la signature totalement inattendue de Wilfried Zaha, à laquelle il faut ajouter celle à venir de Jordan Veretout en tant que joker. Pierre Sage dispose d’un effectif à la fois pléthorique en quantité et déséquilibré à certains postes pour disputer le championnat et l’Europa League. Plusieurs joueurs indésirables n’ont pas trouvé de point de chute à l’image de Lopes ou encore de Lovren et Cherki, ce qui ne va pas aider l’entraîneur rhodanien dans sa gestion de l’effectif au quotidien. Sur les ondes de RMC, Walid Acherchour a évoqué la situation de l’OL et pour le consultant qui intervient également sur DAZN, Pierre Sage a une mission très difficile à mener au vu des égos et des statuts qui existent dans le vestiaire lyonnais.

Un effectif impossible à gérer pour Sage ?

OL : Veretout arrive avec une clause ahurissante https://t.co/nwNAqO9uwD — Foot01.com (@Foot01_com) September 4, 2024

« On a Anthony Lopes, qui a un gros CV et un gros salaire que Pierre Sage va devoir gérer. Défensivement, il va falloir gérer Dejan Lovren qui est finaliste de Ligue des Champions et de Coupe du monde mais qui n’a plus le niveau pour jouer. Au milieu, Veretout va arriver, tu as Matic, Tolisso, Caqueret… Et devant, tu as trois joueurs pour le poste de n°9 avec Lacazette, Orban et Mikautadze qui est la nouvelle star de la Ligue 1. Tu as toujours Rayan Cherki qui devait partir, qui est resté et qui va devoir jouer (…) Il y a énormément d’ailiers avec le crack Fofana, Nuamah qui ne voulait pas aller à Fulham, Zaha qui est le choix du président et qui, quand tu vois les photos, tu as l’impression qu’il ne voulait pas arriver à l’OL. Je ne dis pas que l’effectif est trop large, mais il y a beaucoup de joueurs avec des gros statuts et des gros salaires. Pour gérer ces égos et ces mecs qui prétendent tous à être titulaire, si Pierre Sage arrive à s’en sortir… Bon courage ! Heureusement qu’il y a l’Europa League » a analysé Walid Acherchour.

Pour le consultant, l’effectif de l’Olympique Lyonnais est totalement déséquilibré et risque de donner du fil à retordre à Pierre Sage au fil de la saison. La gestion des temps de jeu et des égos seront primordiaux pour l’entraîneur de 44 ans, qui sera très attendu pour sa première saison complète à la tête de l’équipe. Ses choix seront scrutées et feront forcément des victimes, notamment dans le secteur offensif où les solutions sont presque infinies avec Orban, Lacazette, Mikautadze, Zaha, Cherki, Benrahma, Fofana ou encore Nuamah.