OL ‍: Saïd Benrahma se fait détruire après Hoffenheim

Dans : OL.

Par Quentin Mallet

Sur la pelouse d'Hoffenheim, l'Olympique Lyonnais n'est pas parvenu à faire mieux qu'un match nul au terme d'une rencontre compliquée. Saïd Benrahma, passé à côté de son match, attise les critiques.

Ce jeudi 7 novembre au soir, l'Olympique Lyonnais jouait gros. Considérant la légère avance sur les places non-qualificatives, Pierre Sage a pris la décision de faire un peu tourner son effectif. Son onze de départ ne comprenait par exemple pas Alexandre Lacazette, Rayan Cherki ni Lucas Perri, pour ne citer qu'eux. Dans un 3-4-3 utilisé pour la première fois cette saison, l'OL a dû attendre l'heure de jeu et l'entrée sur le terrain de ses meilleurs atouts offensifs pour montrer un nouveau visage.

Avant cela, qu'il fut difficile de se créer des occasions. Un bon Rémy Descamps a permis de rester dans la partie, mais un but encaissé dès la reprise de la deuxième mi-temps a fait changer les plans de l'entraineur lyonnais. Saïd Benrahma, auteur d'un match à oublier, a fait les frais de ce coaching. Sa partie a d'ailleurs été commentée et critiquée.

Saïd Benrahma ? « C'est difficile pour lui d'enchainer les bons matchs »

🇪🇺 L'After débriefe le nul de Lyon à Hoffenheim



🗣️ @kevindiaz11 : "Pour Benrahma, c'est très très difficile d'enchaîner les bons matches." #RMCLive pic.twitter.com/rRrwUtukb9 — After Foot RMC (@AfterRMC) November 7, 2024

Le match de Saïd Benrahma pourrait se résumer à une action en soliste (37') complètement manquée. Après une récupération haute, il tente sa chance de loin en ignorant les appels de ses coéquipiers lancés et sa frappe s'écrase loin du but. Sorti à l'heure de jeu, il catalyse les critiques. En cause, son irrégularité au haut niveau. Dans l'After Foot sur RMC, Kevin Diaz, ancien joueur professionnel, la pointe justement du doigt.

« Le dernier bon match de Saïd Benrahma ? C'était avec Brentford, en Championship. Franchement, il a fait quelques bons matchs avec West Ham, mais c'est très difficile pour lui d'enchainer les performances au haut niveau. En Championship, il était impressionnant. Quand il touchait la balle, il y avait une différence. Depuis qu'il est à Lyon, il a eu deux, trois bribes de bon match, mais c'est difficile pour lui d'arriver à avoir de la continuité », explique le consultant. Il risque d'être de plus en plus difficile pour lui d'obtenir du temps de jeu au regard des performances de ses concurrents directs...