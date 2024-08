OL ‍: Cherki viré dans le loft pour mieux le vendre

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Au lendemain de sa déroute à Rennes, l'OL a accueilli à sa façon les retours des JO d'Alexandre Lacazette et Rayan Cherki. Ce dernier a été mis dans le loft en attendant d'être transféré.

Les deux médaillés d'argent de l'Olympique Lyonnais n'ont pas eu droit au même traitement ce lundi au moment où ils faisaient leur retour à l'entraînement. Tandis qu'Alexandre Lacazette retrouvait le groupe de Pierre Sage, Rayan Cherki était lui convié par le directeur sportif à rejoindre ceux qui sont mis à l'écart et où l'on trouve par exemple Dejan Lovren ou Amin Sarr, autrement dit un loft. Autrement dit, au moment où l'OL a besoin de se renforcer au milieu de terrain après la gifle prise au Roazhon Park, le club de John Textor décide de se passer de Cherki jusqu'à la fin du mercato. Car ne nous y trompons pas, cette décision des dirigeants lyonnais s'explique par le choix fermement assumé de vendre le joueur et de faire rentrer de l'argent dans les caisses alors que Rayan Cherki n'a plus qu'un an de contrat.

Cherki indésirable à l'OL

Forcément déçu de ne pas avoir pu ramener l’or mais à jamais reconnaissant d’avoir eu la chance de vivre cette aventure unique avec vous💙🤍❤️

MERCI♾️@olympics @paris2024 pic.twitter.com/JWLgzpF5mE — Rayan Cherki (@rayan_cherki) August 11, 2024

Après avoir été proche d'un départ pour le Paris Saint-Germain, puis du Borussia Dortmund, le nom de l'international Espoirs français avait également été cité du côté de la Lazio, sans que cela se concrétise. À en croire L'Equipe, si David Friio a choisi d'écarter Rayan Cherki de l'équipe de Pierre Sage, c'est aussi pour éviter une blessure qui pourrait remettre en cause le transfert de celui qui a été formé à l'OL, mais ne devrait plus jamais porter le maillot de l'Olympique Lyonnais. Une fin assez triste pour un joueur qui a souvent fait des coups de génie, mais a aussi eu un comportement parfois très agaçant avec ses coéquipiers. Quoi qu'il en soit, John Textor a besoin de faire rentrer de l'argent dans les caisses de son club, conformément à la promesse faite à la DCNG, et pour cela le propriétaire américain de l'OL ne fera pas de pitié.