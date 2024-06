OL ‍: Prix fixé, le retour de Mikautadze va coûter cher

Dans : OL.

Etincelant depuis son retour en prêt à Metz, Georges Mikautadze ne manque pas de sollicitations sur le marché des transferts. Parmi ses courtisans, l’Olympique Lyonnais, son club formateur, va tenter de le récupérer. Mais le prix fixé par les Messins ne facilitera pas le retour de l’attaquant géorgien.

Georges Mikautadze ne restera pas longtemps en Lorraine. Evidemment séduit par ses performances, Metz a décidé de lever l’option d’achat de son prêt. Mais ces 13 millions d’euros versés à l’Ajax Amsterdam serviront surtout à réaliser une belle plus-value pendant le mercato estival. La bonne opération ne sera pas difficile à réaliser tant l’attaquant de 23 ans a fait grimper sa cote.

Metz vise une belle plus-value

Depuis son retour en janvier dernier, le Messin a permis aux Grenats d’éviter la descente directe en Ligue 2. Une demi-saison lui a suffi pour terminer avec 13 buts et 4 passes décisives en championnat. Ses prestations convaincantes ont forcément attiré l’attention, surtout en Ligue 1 où plusieurs écuries plus ambitieuses aimeraient l’accueillir. On parle notamment de l’Olympique Lyonnais, son club formateur qui n’avait pas jugé pertinent de le conserver. Les dirigeants rhodaniens, confrontés au possible départ d'Alexandre Lacazette, espèrent rattraper l'erreur cet été. Mais l’opération nécessitera un gros investissement.

En effet, le média Foot Mercato nous apprend que Metz espère récupérer une vingtaine de millions d’euros sur le transfert de Georges Mikautadze ! Il faut dire que le jeu des enchères pourrait faciliter les plans messins. En concurrence avec l’Olympique Lyonnais sur ce dossier, le Stade Rennais, l’Olympique de Marseille et surtout l’AS Monaco, décrite comme la formation la plus active sur cette piste, peuvent permettre à Metz d’enregistrer une énorme recette dans les semaines ou mois à venir. Et ce peu importe le dénouement du barrage retour contre l’AS Saint-Etienne (défaite 2-1 à l’aller jeudi) dimanche.