L'OL laisse partir deux cadres sans pleurer

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais a décidé de donner des bons de sortie à deux de ses responsables techniques. Des solutions internes ont été trouvées.

Directeur adjoint de l'Académie de l'Olympique Lyonnais, dont il était implicitement le patron depuis que Pierre Sage a pris les commandes de l'OL et avant que Johann Louvel soit recruté cet été, Fabien Caballero s'apprête à quitter ses fonctions pour rejoindre l'OGC Nice. L'information dévoilée par Mohamed Toubache Ter a été confirmé par L'Equipe. C'est Florian Maurice, l'actuel directeur sportif du Gym, qui a souhaité faire venir Fabien Caballero et ce dernier a accepté l'offre azuréenne où il deviendra le patron du recrutement pour le centre de formation. Du côté de John Textor, on ne s'est pas opposé à ce départ, sous forme de démission, dans la mesure où le club rhodanien pense avoir déjà son successeur dans le cadre d'une promotion interne, ce qui fera réaliser de petites économies à l'Olympique Lyonnais, ce qui n'est pas anodin par les temps qui courent du côté du Groupama Stadium.

L'OL va enregistrer deux départs

Du côté de Lyon, démissionn de FABIEN CABALLERO ?!!!!!#OL — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) November 11, 2024

Dans le même temps, l'actuel entraîneur des U19 lyonnais, Jordan Gonzalez, devrait quitter l'OL pour s'engager avec le club de Versailles, qui évolue en National. En quête d'un technicien depuis le limogeage de Jean-Luc Vasseur début octobre, le club de la cité royale a choisi Jordan Gonzalez, qui était arrivé à l'Olympique Lyonnais en début d'année en provenance de Bourg-en-Bresse. Une équipe qu'il a largement contribué à faire remonter en National. On ne sait pas encore qui va remplacer Gonzalez à la tête de l'équipe U19 de l'OL, même si pour l'instant Le Progrès précise que rien n'est encore totalement finalisé dans ce dossier et que pour l'instant rien n'a été acté.