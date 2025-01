OL ‍: Pierre Sage viré à cause de Jean-Michel Aulas

Dans : OL.

Par Quentin Mallet

Après l’officialisation du licenciement de Pierre Sage, les supporters de l’Olympique Lyonnais sont unanimement en émoi. Parmi eux, Sidney Gouvou. L’ancien buteur des Gones s’en prend durement à John Textor, lequel a viré l'entraineur français en voulant anéantir l’héritage de Jean-Michel Aulas.

Alerte dans le Rhône, rien ne va plus. Si l’Olympique Lyonnais traverse une période délicate avec des résultats récents peu probants, on ne peut pour autant pas dire qu’il y avait urgence. Les Gones occupent la sixième place de Ligue 1, tandis que leur cinquième place au classement de Ligue Europa leur permet de croire en une qualification directe avant la dernière journée. Malgré tout, John Textor en a décidé autrement et a choisi de licencier Pierre Sage après une semaine mitigée (nuls au Fenerbahçe et à Nantes). La sphère lyonnaise est particulièrement touchée par cette décision que trop peu ne comprennent. Sidney Govou ne fait pas d’ailleurs pas exception. L’ancienne gloire de l’OL pense que John Textor veut en fait casser l’héritage de Jean-Michel Aulas.

« Il n’y a que le monde de Textor qui comprend »

Accord total : Paulo Fonseca à l’OL pour mercredi https://t.co/HjYRnVhOTk — Foot01.com (@Foot01_com) January 28, 2025

« J’attends maintenant que Textor prenne la parole et s’explique. De ce que j’ai cru comprendre, il considère par anticipation que Sage a atteint un plafond de verre, ne peut plus faire progresser l’équipe et lui faire atteindre ses objectifs. (...) Je pense que l’objectif de Textor depuis qu’il est arrivé à Lyon est de casser l’héritage de Jean-Michel Aulas. John Textor ne veut plus de Lyonnais dans le club. C’est très violent, parce qu’il n’y a pas forcément de fondement footballistique. Ou alors je ne le vois pas. Il va falloir assurer maintenant. Je souhaite bonne chance à l’entraîneur qui va arriver dans un climat délétère. Il aura tout le monde contre lui, sauf la présidence. Les supporters n’ont pas compris, le monde du football non plus. Il n’y a que le monde de Textor qui comprend », a lâché Sidney Govou dans son analyse hebdomadaire publiée par Le Progrès.

Avec les (très) probables départs d'Alexandre Lacazette et de Corentin Tolisso l'été prochain, il ne restera en effet plus grand-chose de l'héritage de Jean-Michel Aulas. De quoi satisfaire John Textor qui veut tout raser avec un œil de magnat.