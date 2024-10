OL ‍: Pierre Sage jette un pavé dans la mare

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Cette semaine, la Ligue de Football Professionnel a dévoilé le nouveau trophée de Champion de France de Ligue 1. Pas de quoi emballer Pierre Sage, l'entraîneur de l'OL.

Même si personne ne regrettera le désastreux Hexagoal, enjoliveur de luxe censé récompenser les champions de France, la Ligue de Football Professionnel n'a pas fait l'unanimité avec la présentation du nouveau trophée qui sera décerné au club qui sera premier de la Ligue 1. Ayant clairement pris son inspiration de l'autre côté de l'Atlantique, cette coupe, qui n'a pas encore de nom, a donné lieu à une présentation marketing qui fleurait bon la NBA. Alors si des influenceurs ont validé ce trophée, Pierre Sage n'est pas plus emballé que cela. Pour l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, plus que l'emballage, c'est surtout le niveau des matchs de Ligue 1 et du plaisir donné aux supporters qui viennent dans les stades qui feront le succès, ou pas, du championnat de France.

L'OL rêve d'un titre, mais pas d'un trophée

Créé par l’artiste français Mathias Kiss et produit par la Maison Christofle, le nouveau Trophée entend parachever le travail de transformation de la marque @Ligue1 McDonald’s accompli en 2024.



Communiqué ⬇ https://t.co/NaoZhcDEbE — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) October 17, 2024

Avant le match de ce dimanche au Havre, Pierre Sage a dit dans Le Progrès, ce qu'il pensait de cette opération de communication autour du nouveau trophée de champion de France de Ligue 1. « J’ai vu le trophée et comment il a été présenté, et comment nos joueurs ont été habillés pour cela (rires). C’est bien, mais je vous avoue, je ne suis pas sûr que ça soit l’élément déterminant pour mieux valoriser la Ligue 1. Ce sont davantage, selon moi, les idées de jeu, la manière de filmer les matchs, d’animer les stades qui serviront plus que la qualité de la coupe. Changer de trophée ne fera pas mieux ou moins bien jouer les équipes », a fait remarquer l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, qui espère tout de même que l'OL pourra un jour ajouter ce trophée aux sept Hexagoal que le club rhodanien a déjà dans son armoire.