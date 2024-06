OL ‍: Pierre Sage dit stop à la vente de ses titulaires

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Convaincant pour sa première saison à l’Olympique Lyonnais, Clinton Mata anime l’actualité mercato. Le latéral droit intéresse plusieurs équipes de la Saudi Pro League. Mais un départ n’est pas d’actualité dans l’esprit du coach Pierre Sage, déterminé à conserver l’international angolais.

Après le recrutement pertinent réalisé en janvier, l’Olympique Lyonnais risque d’animer le mercato estival dans le sens des départs. Plusieurs joueurs importants sont annoncés parmi les possibles partants. L’une des plus récentes rumeurs concerne Clinton Mata dont la cote a augmenté dans le Golfe. Après une première saison convaincante, le latéral droit arrivé l’été dernier a attiré l’attention de plusieurs formations en Arabie Saoudite.

L’information donnée par le média Olympique-et-lyonnais suffit pour comprendre que l’international angolais pourrait recevoir une offre salariale très difficile à refuser. Surtout pour un joueur âgé de 31 ans. A l’image d’Alexandre Lacazette, qui a trouvé un accord avec le club saoudien d’Al-Qadisiya, Clinton Mata sera lui aussi tenté de réclamer un bon de sortie. Mais contrairement à son capitaine, le défenseur polyvalent risque de se heurter à un mur nommé Pierre Sage. En effet, le média Jeunes Footeux indique que l’ancien joueur de Bruges ne devrait pas quitter Lyon cet été.

Sage retient Mata

C’est du moins le souhait de l’entraîneur rhodanien qui compte sur son cadre la saison prochaine. Le technicien voudrait même faire de lui un élément plus important au sein du vestiaire. Suffisant pour convaincre Clinton Mata de résister à la tentation saoudienne ? En tout cas, on peut comprendre la décision de Pierre Sage. Le coach conforté par la direction, et qui vient de qualifier l’Olympique Lyonnais pour la Ligue Europa, ne peut que s’inquiéter à l’idée de perdre plusieurs titulaires dans les mois à venir. Anthony Lopes, Jake O’Brien, Clinton Mata, Maxence Caqueret, Alexandre Lacazette… Tous sont annoncés sur le départ. Mais Pierre Sage ne compte pas se laisser faire.