OL : Dembélé a une cote d'enfer, Lyon attaqué ?

OL, Mercato, Ligue 1, Premier League.

En 45 minutes passées sur la pelouse de l’Emirates Stadium dimanche contre Arsenal en match amical, Moussa Dembélé a eu le temps de marquer les esprits. Il faut dire que l’international espoirs français, qui disputait ses premières minutes de la saison après l’Euro Espoirs, a inscrit un retentissent doublé face aux Gunners, sur des caviars délivrés par Houssem Aouar et par Memphis Depay. Assurément, l’ancien joueur du Celtic Glasgow est à ce jour le joueur au plus grand potentiel à Lyon, et cela n’a pas échappé aux recruteurs européens.

L’Angleterre apprécie son profil, et notamment Manchester United. Selon L’Equipe, il ne serait donc pas étonnant que l’OL soit attaqué pour son buteur cette semaine, alors que le mercato britannique ferme ses portes le 8 août. « Manchester United pensait s’attaquer concrètement au dossier Dembélé cette semaine, pour compenser le départ imminent de Romelu Lukaku. Il y a peu de chances que la performance d’hier ait fait changer d’avis les dirigeants mancuniens. L’OL pourrait vivre jusqu’au 8 août avec la crainte d’un départ de son meilleur buteur » indique le quotidien, en dépit des déclarations de Moussa Dembélé, lequel a confié après la victoire en terres londoniennes qu’il était plus que jamais concentré sur son avenir à Lyon. Assurément, les fans rhodaniens vont trembler durant une semaine et demi…