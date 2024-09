OL ‍: Oubliez la remontée, Lacazette stoppe le fantasme

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Battu dans le choc face à l’Olympique de Marseille (2-3) dimanche soir, l’Olympique Lyonnais accumule du retard par rapport aux équipes de tête. Le spectre de la saison dernière pourrait vite hanter les Gones. Mais de son côté, le capitaine Alexandre Lacazette reste serein.

Malgré son optimisme, le propriétaire John Textor pourra difficilement confirmer ses ambitions de titre en Ligue 1. L’Olympique Lyonnais, battu par les Marseillais dans un scénario complètement fou dimanche, a déjà enregistré sa troisième défaite en cinq journées de championnat. Le club rhodanien se retrouve déjà distancé par les équipes de tête.

Une comparaison trop sévère

En réalité, les hommes de Pierre Sage feraient mieux de regarder dans leurs rétroviseurs où le barragiste Auxerre n’a qu’un petit point de retard. On croirait presque revivre le scénario catastrophique de la saison dernière durant laquelle les Gones, qui avaient attendu la 12e journée pour enfin gagner, avaient occupé la place de lanterne rouge. Marqué par cette période, Alexandre Lacazette s’en souvient bien. Mais l’attaquant et capitaine de l’Olympique Lyonnais assure que la situation actuelle n’a rien à voir.

🗨 « J’ai envie de marquer des buts, j’ai envie d’aider l’équipe et j’ai envie que l’équipe gagne avant tout » ⚽



🗞 Les meilleures déclarations de @LacazetteAlex, présent en conférence de presse avant de débuter notre campagne en @EuropaLeague 👇#OLOLY — Olympique Lyonnais (@OL) September 25, 2024

« La différence entre ce début de saison et celui de la saison dernière ? Je vous trouve dur de comparer les deux quand même. Je vous trouve dur dans votre question, a réagi l’ancien Gunner d’Arsenal. Mais ce n'est pas grave. Je pense que cette saison on joue un peu plus au ballon, on peut voir une équipe un peu plus solide, même si on a encaissé des buts, je suis d'accord. On est plus proche de gagner cette saison que l'année dernière où chaque match on se demandait : "comment ils vont réussir à marquer un but ?" C'est pour ça que je pense qu'il est difficile de comparer les deux débuts de saison. » Pour Alexandre Lacazette, les Lyonnais n’auront donc pas à reproduire le même exploit.