OL ‍: Mikautadze a choisi son numéro, ça va faire un carton

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Réclamé par le peuple lyonnais pendant toute la durée du mois de juin, Georges Mikautadze a fini par signer à l’OL à la surprise générale, alors qu’un accord avec l’AS Monaco avait non seulement été annoncé, mais qu’il avait en plus été trouvé. Mais Lyon a court-circuité ce transfert pour récupérer l’un des co-meilleurs buteurs du dernier Euro, et le faire venir en provenance du FC Metz.

Le Géorgien va désormais reprendre ses marques dans ce club qui l’a en partie formé, et pour montrer son adoration de sa ville et de son département, il a choisi le numéro 69 pour son numéro de maillot. Une décision mise en valeur bien évidemment par l’OL, et qui va faire des heureux chez les fans lyonnais. La boutique peut déjà se préparer au flocage.