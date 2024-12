OL ‍: Lyon rate le meilleur joueur de Textor

Grand talent de Botafogo, Luiz Henrique est un joueur qui fait saliver les supporters de l’OL. Mais l’avenir de l’international brésilien de 23 ans a peu de chances de s’écrire en France à court terme.

Auteur de 12 buts et 6 passes décisives lors de la saison qui vient de s’achever au Brésil sous les couleurs de Botafogo, Luiz Henrique est considéré à juste titre comme l’un des meilleurs joueurs de la galaxie Eagle Football. A seulement 23 ans, l’ailier droit est déjà international brésilien et John Textor peut se féliciter de l’avoir recruté au Bétis Séville pour 16 millions d’euros il y a quelques mois. A n’en pas douter, le patron de Botafogo et de l’OL va réaliser une belle plus-value avec le natif de Petrópolis lors de son départ. Comme indiqué à plusieurs reprises, Luiz Henrique dispose d’une clause dans son contrat qui peut lui donner la possibilité de rejoindre l’Olympique Lyonnais s’il le décide.

🚨🟣 EXCL: Fiorentina sent initial bid to open talks for Botafogo star Luiz Henrique.



Fiorentina are on it, despite difficult deal as Luiz Henrique is key player for Botafogo, crucial this season to win the league + Copa Libertadores. pic.twitter.com/hPbnjrkiUP