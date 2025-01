OL ‍: Le touchant message d'adieu de Maxence Caqueret

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Avec le départ de Maxence Caqueret, c’est une vraie page qui se tourne à l’Olympique Lyonnais. Même s’il n’a pas eu le temps d’acquérir le statut de légende, le milieu de terrain a marqué l’histoire récente de son club, notamment lors du parcours de son club jusque dans le dernier carré de la Ligue des Champions en 2020. Mais désormais, c’est du côté de Côme en Serie A que le joueur de 24 ans va poursuivre sa carrière, sachant que l’OL a officialisé un transfert de 16,5 millions d’euros ce dimanche soir. Arrivé en 2011 à l’OL à l'âge de 11 ans, Caqueret va forcément garder son passage à Lyon dans son coeur jusqu’au bout de sa vie.

« Je pars avec des souvenirs plein la tête »

« C’est une très grande page de mon histoire qui se tourne aujourd’hui. C’est l’Olympique Lyonnais qui m’a formé, qui m’a façonné, qui m’a fait grandir. J’y ai tout connu, du centre de formation aux plus beaux matchs européens. J’ai même eu l’honneur de porter le brassard de capitaine. Il n’y a pas de mot assez fort pour exprimer ma reconnaissance, mais un immense merci à tous mes entraîneurs, membres du staff, tous mes coéquipiers pendant toutes ces années, les employés du club et bien sûr à vous supporters qui m’avez toujours soutenu. C’est grâce à vous tous si j’en suis là aujourd’hui. En tant que jeune de ma ville, j’ai été fier de chaque seconde passée avec notre maillot sur les épaules et j’ai toujours tout donné pour lui. Merci pour tous ces moments, je pars avec des souvenirs plein la tête. Pour toujours, allez l’OL », a lancé Caqueret dans un long message sur Instagram. Plus en odeur de sainteté depuis quelques mois sous les ordres de Pierre Sage, Caqueret va tenter de retrouver son meilleur niveau entre les mains de Cesc Fàbregas, l’actuel entraîneur du 15e du championnat italien.