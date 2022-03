L'OL met 14 joueurs à la porte !

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Au coeur d'une saison compliquée, l'OL prépare l'avenir avec la volonté de se défaire des gros salaires. Le coup de balai pourrait être énorme.

Eliminer le FC Porto, c’est fait. Sortir West Ham, voire le FC Barcelone puis avec encore une finale à gagner au bout, c’est le parcours dantesque qui attend l’Olympique Lyonnais en Europa League. C’est pourtant la meilleure façon de sauver une saison d’ores et déjà décevante. En championnat, le podium est quasiment impensable désormais, et aller chercher une place européenne ne sera pas évident au rythme actuel. Résultat, pour cette saison qui devait être celle du jeu et du retour en Ligue des Champions, la déception est grande. Et financièrement, le coup est rude également. C’est pourquoi un énorme coup de balai se prépare à l’OL, et les supporters ne vont certainement pas s’en plaindre, eux qui ont beaucoup de mal à s’identifier à leur équipe, qui a tant de mal à aller vers l’avant cette saison.

Une folle vague de départs déjà entamée

Le premier départ de l’année, celui de Marcelo, a permis de soulager les finances d’un énorme salaire. Il s’agissait déjà de la suite d’un amaigrissement copieux de la masse salariale, symbolisée aussi par les départs de Shaqiri, Slimani et Juninho également. Et comme, sauf miracle financier, Tanguy Ndombele devrait retourner à Tottenham l’été prochain, c’est un million d’euros de masse salarial que l’OL a réussi à se dégager selon L’Equipe. Le quotidien sportif va même beaucoup plus loin ce mardi, avec une vague de départs qui ressemble à un énorme coup de balai. Jason Denayer a des exigences bien trop élevées et ne va pas être retenu à la fin de son contrat. Même chose pour Houssem Aouar, dont le bon de sortie n’a pas expiré et qui va quitter le club à un an de la fin de son bail, pour une somme certainement décevante pour l’ancienne pépite du club. Situation identique pour Thiago Mendes, qui rend service mais sera vendu à un an de la fin de son contrat.

Vers une rupture de contrat pour Boateng

De son côté, Jérôme Boateng n’a pas convaincu et va tenter de trouver un accord à l’amiable pour résilier avec un an d’avance, et ainsi limiter la casse de son séjour à l’OL. Emerson va repartir à Chelsea sauf accord miracle et Ligue des Champions au bout. Et au niveau des départs moins prévus mais toujours possibles, Jean-Michel Aulas sera à l’écoute des offres pour Moussa Dembélé, Léo Dubois et Karl Toko-Ekambi, avec aussi une oreille attentive si jamais Lucas Paqueta reçoit une proposition folle. Avec le PSG sur les rang, l’OL rêve de récupérer 60 millions d’euros pour son meneur de jeu brésilien. De quoi laisser de la place et des sous pour un mercato d’été offensif.