OL ‍: « ‍La fois de trop ‍», Anthony Lopes viré de Lyon

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Il y a quelques semaines, le départ d’Anthony Lopes semblait acté afin de laisser le champ libre à Lucas Perri à l’OL. Mais les plans du gardien portugais ont changé puisqu’il envisage désormais de rester.

Sous contrat avec l’Olympique Lyonnais jusqu’en juin 2025, Anthony Lopes va-t-il finalement rester une dernière année dans la capitale des Gaules ? Cela n’était pas vraiment dans les plans du club rhodanien, qui souhaite faire de Lucas Perri son titulaire la saison prochaine et qui n’a pas vraiment envie d’avoir un numéro deux ayant le statut d’Anthony Lopes. Pourtant, le gardien portugais envisage sérieusement de rester. Ce dernier, convoité par Nantes ou encore le Sporting Portugal, estime qu’il peut encore se battre pour la place de n°1 à Lyon et croit sérieusement en ses chances de rester devant Lucas Perri. Mais cette volte-face ne plait pas à tout le monde sur les bords du Rhône.

OL : Anthony Lopes reste à Lyon et partira libre https://t.co/youQKIoOIU — Foot01.com (@Foot01_com) June 9, 2024

Le compte de supporters @LesFansGones, suivi par près de 10.000 sympathisants de l’Olympique Lyonnais, est totalement opposé à ce que Lopes reste dans son club formateur cet été. « Au vu des rumeurs sur Antho Lopes, franchement on souffle fort. On pensait tous que pour une fois, ça allait bien se passer la transition, mais non lui (ou ses agents) veulent encore créer la zizanie au club. Cette fois c'est la fois de trop. Antho, merci pour ces années de loyaux services, mais le plan est clair et définie, et ta place n'est plus à l'Olympique Lyonnais. Les choses sont claires, actées et signées, maintenant il faut partir et accepter un nouveau défi car la tu manques de respect à ton club de coeur » a lancé le compte de supporters de l'OL avant de conclure en se justifiant.

Les supporters de l'OL en colère contre Lopes

« De 1, arrêtez de dire que je crache sur une légende, j'ai passé toute la saison à le défendre quand tout le monde l'enterrait. Donc stop à la culture de l'instant. De 2, pour moi il ne respecte pas le club parce que le plan était prévu comme ça, et d'un coup il veut tout changer, je ne trouve pas respectueux. De 3, s'il veut se battre et honorer sa dernière année, pourquoi pas, mais pas à son niveau de salaire surtout au vu de notre situation économique » indique le compte sur X. Un avis partagé par de nombreux supporters lyonnais sur les réseaux sociaux, et qui prouve qu’Anthony Lopes n’aura plus forcément le public avec lui s’il décidait contre toute attente de rester une dernière année à l’Olympique Lyonnais. Un dossier brûlant à gérer au mieux pour John Textor ainsi que pour le directeur sportif David Friio alors que le mercato estival a officiellement ouvert ses portes en Ligue 1.