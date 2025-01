OL ‍: John Textor dévoile le nom du futur entraineur

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL se dépêche de boucler les démarches administratives pour pouvoir annoncer la venue de Paulo Fonseca sur le banc de touche à la place de Pierre Sage.

Pas de temps à perdre à l’Olympique Lyonnais, qui a décidé de changer d’entraineur en pleine semaine à trois matchs. Victime de l’élimination en Coupe de France, et d’une baisse de régime en championnat, Pierre Sage a sauté au lendemain du match nul concédé à Nantes dans les dernières secondes (1-1). Son remplaçant sera, sauf coup de théâtre, un certain Paulo Fonseca. L’ancien entraineur de Lille n’a pas tenu longtemps au Milan AC, et avait l’énorme avantage d’être libre. John Textor discutait même avec lui depuis plusieurs semaines et il n’y a qu’un faux pas de Pierre Sage qui était attendu pour être « contraint » de le remplacer.

Dans un entretien à l’AFP, le propriétaire américain a dévoilé que le Portugais allait prochainement s’asseoir sur le banc de l’OL. « Sauf imprévu, oui Paulo sera notre prochain entraîneur. Il lui reste quelques petites choses à régler avec son club précédent (l'AC Milan, ndlr), mais ça avance vite et nous espérons le voir cette semaine », a expliqué le patron de l’Olympique Lyonnais, pour qui il n’est toutefois pas du tout certain que le timing soit suffisant pour mettre Fonseca sur le banc pour le match d’Europa League contre Ludogorets.