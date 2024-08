OL ‍: Cherki à Crystal Palace ‍? Textor s'occupe de tout

Dans : OL.

Par Alexis Rose

En quête de liquidités pour éviter les sanctions du gendarme financier du football français, l’Olympique Lyonnais pourrait être en partie sauvé par Crystal Palace, l’autre club de John Textor.

Suite à un début de championnat pour le moins catastrophique, avec de nets revers contre Rennes (0-3) et Monaco (0-2), le club rhodanien est plongé dans le doute. Si l’équipe de Pierre Sage a clairement besoin de renforts, que ce soit en défense ou au milieu de terrain, l’OL n’a pas vraiment les moyens de ses ambitions. Car après avoir déboursé plus de 130 millions d’euros cette année, Lyon n’a plus de liquidités disponibles pour ces derniers jours du mercato. Si la vente de Mamadou Sarr à Strasbourg pour 10 ME a donné un peu d’air aux finances lyonnaises, Lyon devra vendre encore plusieurs joueurs pour équilibrer les comptes et pouvoir recruter. Et le principal dossier chaud est celui de Rayan Cherki. Placé dans le loft des joueurs indésirables depuis son retour des Jeux Olympiques, le numéro 18 lyonnais est sur le départ. Sauf que pour le moment, l’international espoirs français n’a pas trouvé chaussure à son pied.

Crystal Palace vise Rayan Cherki

Crystal Palace are seeking an attacking reinforcement before the end of the summer transfer window.



Rayan Cherki - who has just one year left on his Lyon contract - is held in high regard at Selhurst Park. #CPFC — Bobby Manzi (@BobbyManzi) August 25, 2024

Un temps pisté par le PSG, puis annoncé dans le viseur de Dortmund, Cherki a désormais plus de chances de poursuivre sa carrière en Premier League. Puisqu’après une offensive de Fulham, qui avait trouvé un accord de 15 millions d’euros avec l’OL, repoussée par Cherki, le joueur de 21 ans se retrouve maintenant suivi par un autre club anglais… Crystal Palace. En effet, selon les informations de Bobby Manzi, les Glaziers veulent Cherki. « Crystal Palace cherche un renfort offensif avant la fin du mercato estival. Rayan Cherki, qui n'a plus qu'un an de contrat avec Lyon, est tenu en haute estime à Selhurst Park », explique le journaliste chez Newsquest sur son compte Twitter.

Un intérêt loin d’être surprenant et anodin puisque John Textor est co-propriétaire de Crystal Palace en plus d’être le patron de l’OL. Donc si un transfert de Cherki pour une petite vingtaine de millions d’euros venait à satisfaire toutes les parties, dont celle de l’attaquant formé à Lyon, l’homme d’affaires américain n'hésitera pas à refaire un deal dont il a le secret avant la fermeture du marché des transferts.