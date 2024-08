OL ‍: Au fond du loft, Akouokou voit le bout du tunnel

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Totalement absent des plans de Pierre Sage, Paul Akouokou ne s’entraîne pas avec l’équipe première. Le milieu de terrain se prépare avec le groupe des indésirables en attendant des nouvelles sur son avenir. Son départ pourrait être bouclé dans les prochains jours grâce à l’approche de Sivasspor en Turquie.

Le loft de l’Olympique Lyonnais pourrait perdre un membre dans les jours à venir. Mis à l’écart depuis plusieurs mois, Paul Akouokou (26 ans) tient effectivement une piste sérieuse en Turquie. Le média Sports Digitale révèle un intérêt de Sivasspor pour le milieu de terrain. Le club turc a même entamé des négociations en espérant conclure son transfert le plus vite possible. Bien évidemment, les dirigeants rhodaniens ne feront rien pour ralentir cette opération.

ÖZEL | Sivasspor, Lyon'un orta saha oyuncusu Paul Akouokou için resmi görüşmelere başladı. Yiğidolar kısa zamanda bu transferi sonuçlandırmak istiyor.



📰 @SafacanK pic.twitter.com/Nz9vuVQROt — Sports Digitale (@SportsDigitale) August 14, 2024

Paul Akouokou ne fait pas du tout partie des plans de Pierre Sage qui ne l’avait que peu utilisé la saison passée. Pour retrouver la trace de sa dernière apparition, il faut remonter à une victoire lyonnaise à Metz (2-1) en Ligue 1 le 23 février, lorsque l’international ivoirien (4 sélections) était entré en toute fin de rencontre. Depuis, l’ancien joueur du Betis Séville, recruté pour 3 millions d’euros l’été dernier, a totalement disparu de la circulation. Lui qui n’avait pas non plus convaincu les précédents coachs Laurent Blanc et Fabio Grosso plus tôt dans la saison.

Akouokou ne rapportera pas grand-chose

Autant dire que l’Olympique Lyonnais ne récoltera pas un gros montant pour le transfert de son milieu défensif sous contrat jusqu’en 2027. Cette recette ne sera pas décisive pour John Textor, le propriétaire du club qui avait promis 100 millions d’euros de ventes à la DNCG. A priori, les départs éventuels de joueurs comme Maxence Caqueret, peu convoité pour le moment, et Rayan Cherki, de nouveau sur les tablettes du Paris Saint-Germain, aideront davantage l’Américain à rééquilibrer la balance.