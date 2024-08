OL ‍: Anthony Lopes enfin sorti du loft ‍?

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Désormais gardien de but numéro 3 de l'Olympique Lyonnais, Anthony Lopes a encore quelques jours pour trouver un nouveau club. Et justement cela bouge pour le portier emblématique de l'OL.

Le monde du football est sans pitié, et le gardien de but formé à l'Olympique Lyonnais doit s'en rendre compte. Lui, l'ancien Bad Gones se fait allumer sur X par des supporters qui le soupçonnent de voir rester au club juste pour prendre son chèque. Une accusation gratuite, Anthony Lopes n'ayant pas mis un pistolet sur la tempe des dirigeants de l'OL pour lui offrir un tel contrat. Mais à 33 ans, le gardien de but international portugais ne veut pas ranger ses gants au placard et prendre sa retraite, estimant qu'il peut rendre service à bien des clubs. A moins d'un an de la fin de son contrat avec Lyon, et compte tenu de la double concurrent de Lucas Perri et de Rémy Descamps, Anthony Lopes veut trouver une solution et son départ est donc attendu d'ici vendredi minuit.

Anthony Lopes sur le départ de l'OL

Cela tombe donc bien, le site spécialisé Olympique et Lyonnais, une porte de sortie serait actuellement étudiée pour Anthony Lopes. « Des discussions avec un club seraient d’ailleurs en cours, sans que l’identité de la formation intéressée ne soit dévoilée. Les prochaines heures devraient s’annoncer cruciales », affirment nos confrères rhodaniens, qui précisent que les dirigeants de l'OL seraient plutôt optimistes. On le sait, plusieurs clubs étaient venus aux renseignements auprès de Lyon pour connaître les conditions de départ de Lopes, mais sans jamais aboutir à un accord. Les dirigeants de l'OL sont prêts à éventuellement libérer le joueur de son ultime année d'engagement, mais le problème du salaire du gardien de but ont bloqué la transaction. Plus on s'approche de la deadline du mercato, la pression monte sur tout le monde, et Anthony Lopes va devoir lâcher du lest s'il ne veut pas s'installer pendant un an dans les tribunes du Groupama Stadium.