OL ‍: Tolisso en Bleus, il vire brutalement Rabiot

Dans : OL.

Par Corentin Facy

En grande délicatesse physique ces dernières années, Corentin Tolisso n’est pas loin de retrouver son meilleur niveau cette saison. Titulaire indiscutable de Pierre Sage, le champion du monde n’est plus si loin des Bleus.

A seulement 30 ans, Corentin Tolisso semblait incapable de retrouver son meilleur niveau. L’ancien joueur du Bayern Munich, qui a effectué son retour à l’Olympique Lyonnais en 2022, a enchainé les pépins physiques et les saisons galères. Mais depuis le début de cette nouvelle saison, Corentin Tolisso a retrouvé des sensations et l’ex-joueur de l’Equipe de France n’est plus très loin de son meilleur niveau. Cadre de l’équipe de Pierre Sage, il est systématiquement aligné par l’entraîneur lyonnais, peu importe le système utilisé. A côté de lui, les hommes varient (Tessmann, Matic, Veretout) mais le natif de Tavare ne bouge pas. Encore auteur d’un gros match dans le derby face à Saint-Etienne dimanche soir, Corentin Tolisso a reçu les louanges de Daniel Riolo.

Pour le journaliste de RMC, séduit par les performances de l’homme aux 28 sélections chez les Bleus, sa non-sélection en Equipe de France est même injuste. « Tolisso, je le dis et je le répète, cent fois il peut aller en Equipe de France à la place de Rabiot. Sans soucis. En plus, j’aime toujours l’entendre, ça s’entend et ça se voit, ce type est plus intelligent que la moyenne » a lancé Daniel Riolo dans l’After Foot. Pas fan du tout d’Adrien Rabiot, qui peine d’ailleurs à retrouver son meilleur niveau depuis sa signature à l’Olympique de Marseille, le journaliste préfère nettement Corentin Tolisso et aimerait le revoir chez les Bleus. Reste à voir si cela est dans un coin de la tête de Didier Deschamps, qui s’appuie sur des jeunes joueurs à ce poste (Koné, Camavinga) mais qui continue d’appeler certains éléments plus expérimentés à l’instar par exemple de Kanté ou de Rabiot. Ce qui peut laisser un espoir à Corentin Tolisso dans un futur proche.