OL ‍: 14 joueurs à vendre pour toucher 75ME ‍!

L'Olympique Lyonnais n'a pas bien entamé la saison sportivement, et dans les coulisses du club de John Textor, il devient urgent de vendre des joueurs. L'OL est sur un fil et cela devient inquiétant.

La fin du mercato estival 2024 se profile, et il est désormais temps que les promesses faites par John Textor et les dirigeants lyonnais à la DNCG se confirment. Comme le rappelle Hugo Guillemet dans les colonnes de L'Equipe, d'ici au 31 août, l'Olympique Lyonnais veut toucher 75 millions d'euros sur la vente de plusieurs joueurs. Seul souci, personne ne se bouscule pour acheter les joueurs de l'OL, et les clubs ayant connaissance de la situation de Lyon jouent évidemment la montrer en espérant faire baisser les prix. Tandis que Rayan Cherki a rejoint lundi le loft mis en place par l'Olympique Lyonnais, histoire que le vice-champion olympique soit préservé et ne se blesse pas, notre confrère révèle que finalement, l'OL serait à l'écoute des offres pour 14 joueurs de l'effectif mis à la disposition de Pierre Sage.

L'OL est prêt à tout pour remplir ses caisses

🙌 Merci à nos 900 supporters qui ont fait le déplacement en Bretagne ❤️💙#SRFCOL pic.twitter.com/JLFtPkfBPs — Olympique Lyonnais (@OL) August 18, 2024

Les joueurs qui pourraient être vendus d'ici à la fin du mercato estival ne sont pas tous dans le loft, loin de là même et le quotidien sportif en fait une liste exhaustive. Cette liste est composée de Dejan Lovren, Sinaly Diomandé, Paul Akouokou, Florent Sanchez, Amin Sarr, Anthony Lopes, Maxence Caqueret, Rayan Cherki, Nicolas Tagliafico, Saël Kumbedi, Orel Mangala, Ernest Nuamah, Gift Orban et Corentin Tolisso. Bien évidemment, l'Olympique Lyonnais ne vendra pas la totalité de ces 14 joueurs, mais les offres seront toutes étudiées si elles concernent un de ceux qui ont été identifiés comme pouvant partir sans que cela chagrine trop le staff du club. De quoi donner des sueurs froides aux supporters de l'OL, d'autant plus que dans le même temps, et on l'a vu dimanche soir contre le Stade Rennais, Pierre Sage a clairement besoin de renfort en milieu de terrain sous peine de connaître quelques soucis sur le plan sportif. Les prochains jours risquent d'être très actifs pour les responsables lyonnais.