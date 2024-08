Officiel ‍: L’OL recrute Warmed Omari

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L’OL et le Stade Rennais ont officialisée l’arrivée de Warmed Omari à Lyon dans un prêt avec option d’achat. Le défenseur central très utilisé à Rennes la saison passée va tenter de se faire une place dans la rotation, alors que le club breton ne comptait plus sur lui cette saison. Il vient compenser le départ d'Adryelson, qui repart du côté de Botafogo dans les prochaines heures. « Ce prêt d’un montant de 500 000€ s’accompagne d’une option d'achat fixée à 10 ME », a fait savoir l’OL.