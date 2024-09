La recrue surprise de l’OL séduit déjà la Seleçao

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Cet été, l'OL est allé chercher Abner Vinicius pour concurrencer Nicolas Tagliafico au poste de latéral gauche. Une recrue décriée d'autant qu'au Betis on se réjouissait de son départ. Le début de saison du Brésilien lui ouvre de nouveaux horizons.

Et si l'OL avait fait son transfert estival le plus judicieux pour 8 millions d'euros seulement ? C'est à ce prix que le club rhodanien a recruté Abner Vinicius, latéral gauche brésilien du Betis Séville. Arrivé comme remplaçant de Nicolas Tagliafico, il a finalement débuté les 5 premiers matchs de championnat à cause du retour de vacances tardif de l'Argentin. On ne peut pas dire que l'OL s'en plaigne car l'apport offensif d'Abner est prouvé depuis la reprise. Des performances encourageantes qui ont aussi convaincu le sélectionneur brésilien Dorival Junior.

#Sélection 🌍



Abner appelé pour la première fois avec le Brésil 🇧🇷🔥



𝐏𝐚𝐫𝐚𝐛𝐞́𝐧𝐬 𝐀𝐛𝐧𝐞𝐫 👏



📆 Son programme ⤵ — Olympique Lyonnais (@OL) September 27, 2024

Ce dernier a convoqué Abner dans la liste du Brésil pour les deux prochains matchs de qualification au Mondial 2026, contre le Chili et le Pérou en octobre. C'est une grande première en carrière pour le néo-lyonnais. Il y retrouvera deux autres éléments de la Ligue 1 : le capitaine du PSG Marquinhos et le latéral monégasque Vanderson. Au vu des difficultés actuelles de la Seleçao, Abner a un vrai coup à jouer pour le futur.