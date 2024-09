L'OL sur un coup fumant au mercato ‍!

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL ne s'interdit pas de réaliser un gros coup au mercato hivernal, en faisant le pressing pour faire signer l'international olympique argentin Kevin Zenon.

Le mercato est terminé à l’Olympique Lyonnais, et il a même duré un peu plus longtemps que prévu avec le recrutement de Jordan Veretout une fois la date passée. Pierre Sage a un effectif un peu plus étoffé pour faire face à la Coupe d’Europe, et il sera même renforcé cet hiver par l’arrivée prévue de Thiago Almada, joueur confirmé de la MLS du côté d’Atlanta, et qui a rejoint la galaxie Eagle via Botafogo cet été. Mais c’est un autre joueur argentin qui intéresse actuellement le club rhodanien. Selon les informations de Fichajes, l’OL est sur le coup pour faire venir Kevin Zenón, ailier argentin qui évolue à Boca Juniors. A 23 ans, le joueur arrivé seulement en janvier 2024 dans le club de Buenos Aires a convaincu tout le monde, et surtout des clubs européens de le faire venir au plus vite.

L'OL vs la Premier League pour Zenon

Ainsi, outre l’OL, le média espagnol affirme que Brighton, Naples, Tottenham et Newcastle sont sur les rangs pour faire signer rapidement celui qui a disputé les Jeux Olympiques de Paris 2024. Un intérêt assez prononcé qui risque de faire monter les enchères, même si l’OL a déjà prouvé par le passé qu’il savait mettre les billets de banque s’il avait réellement envie de recruter un joueur. Kevin Zenon est en tout cas conscient qu’un départ pour l’Europe au coeur de l’hiver est une option envisageable, et va désormais scruter les propositions, tout comme son club de Boca Juniors. Car c’est aussi la polyvalence de l’Argentin qui intéresse beaucoup de monde, puisqu’il a déjà fait des matchs comme ailier gauche et comme arrière gauche, permettant ainsi de couvrir deux postes où il se sent à l’aise, ce qui est clairement un atout dans le football moderne. Sur les sites spécialisés, son prix est évalué à 10 millions d’euros, même si la concurrence accrue ne risque pas de le faire baisser dans les prochains mois.