L’OL prépare une grosse vente totalement inattendue

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Très actif en janvier dernier, l’Olympique Lyonnais se dirige vers un mercato estival moins animé en ce qui concerne les arrivées. Le club rhodanien va mettre l’accent sur des ventes, et notamment celle du défenseur central Jake O’Brien qui pourrait aboutir à une grosse plus-value.

Pour l’Olympique Lyonnais, c’est l’heure de passer à la caisse. Le club de John Textor avait conclu plusieurs prêts avec option d’achat. Résultat, le récent sixième de Ligue 1 devra payer un total de 66,5 millions d’euros pour les transferts définitifs d'Ernest Nuamah (25 M€), Orel Mangala (17,5 M€), Saïd Benrahma (14,4 M€), Mama Baldé (6 M€) et Duje Caleta-Car (3,6 M€). Il faut donc s’attendre à moins d’activité dans le sens des arrivées cet été. Dans son édition de ce vendredi, L’Equipe annonce plutôt un Olympique Lyonnais actif dans le domaine des ventes.

OL : Rayan Cherki, son transfert tombe à l'eau à cause de sa réputation https://t.co/0BTnxnEB4G — Foot01.com (@Foot01_com) June 6, 2024

Le club rhodanien va tenter de récolter des recettes intéressantes grâce aux possibles transferts de Maxence Caqueret et Rayan Cherki. Mais ce n’est pas tout. Nos confrères indiquent que le surprenant Jake O’Brien pourrait être raccompagné vers la sortie en cas d’offre satisfaisante. Il est vrai que le défenseur central de 23 ans peut permettre de réaliser une sacrée plus-value. Arrivé l’été dernier pour seulement 1 million d’euros, l’ancien joueur de Crystal Palace ne semblait pas destiné à s’installer dans le onze de départ. Surtout après ses débuts compliqués sous les ordres de Laurent Blanc.

O'Brien plaît en Angleterre

Il aura fallu attendre le départ du Cévenol pour voir Jake O’Brien montrer son potentiel. Solide dans les duels et étonnamment rapide pour son gabarit, l’Irlandais a fini par se rendre indispensable. La recrue estivale a même alimenté ses statistiques offensives avec 5 buts et 2 passes décisives toutes compétitions confondues. Ses performances et son statut de nouvel international irlandais ont attiré l’attention en Italie et en Angleterre où de bons clubs sont à l’affût. Le journal irlandais The Independent annonce même que le Borussia Dortmund s'est renseigné à son sujet, preuve du sérieux d'une possible offre pour O'Brien.