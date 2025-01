L’OL possède un crack énorme, Eric Roy est bluffé

Dans : OL.

Hadrien Rivayrand

L'OL se déplace sur la pelouse du Stade Brestois ce samedi en Ligue 1. Les Gones seront attendus de pied ferme par des Bretons qui veulent rebondir en championnat.

L'OL réalise pour le moment une bonne saison en Ligue 1. Les Gones jouent les premiers rôles et ont une magnifique opportunité de passer devant le LOSC (4e) au classement. Pour cela, il faudra battre le Stade Brestois ce samedi. Pas une mince affaire pour les hommes de Pierre Sage, d'autant que les Bretons comptent bien démarrer leur année 2025, qui sera riche en émotions. Brest aura certainement à coeur de faire le spectacle et proposer du jeu ce samedi face à une équipe ambitieuse de Ligue 1. Cependant, Eric Roy reste méfiant avant d'affronter les Rhodaniens.

Brest impatient d'affronter cet OL

Ces dernières heures face à la presse, l'entraineur brestois a notamment dévoilé le nom du joueur lyonnais qu'il redoutait le plus. Et il s'agit du portier de l'OL, Lucas Perri : « On joue une équipe qui n’a rien à voir. L’OL est fort devant, au milieu. Le gardien, Lucas Perri, est bon, un grand gabarit, mais sur ce que je vois, il va vite au sol quand même. Sur le papier c’est un match plus compliqué à gagner que devant Angers. Après, comme chaque fois, on jouera notre chance à fond. Cette saison est extraordinaire à vivre, compliquée aussi mais il faut en profiter. L’OL sera du niveau de ce l’on a connu contre Leverkusen et Eindhoven. Si on ne met pas le même engagement, on n’a aucune chance d’exister. Car on n’est pas dans le même monde avec l’OL, en termes de salaires, de budget, de stade. L’anomalie la saison dernière, c’était l’OL ». Cette rencontre entre Brestois et Lyonnais sera en tout cas importante pour les deux formations. Et sans doute périlleuse pour des Gones dans l'incertitude face à un mercato qui changera les contours de l'effectif de Pierre Sage.