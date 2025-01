L’OL hors la loi, la LFP rembarre Toulouse

Dans : OL.

Par Corentin Facy

En plus de contrarier l’OL sur le terrain en obtenant le match nul samedi dernier (0-0), Toulouse a tenté de nuire au club rhodanien sur le plan administratif en posant une réserve sur la qualification de Thiago Almada.

Présent sur la feuille de match, le milieu de terrain argentin n’a pas joué face au TFC, ce qui n’a pas empêché le club présidé par Damien Comoli de déposer une réserve auprès de la LFP. Le cas de l’ancien joueur de Botafogo, arrivé grâce à un prêt gratuit malgré une interdiction de recrutement prononcée par la DNCG, a suscité l’agacement de plusieurs adversaires de l’OL dont le TFC qui avait surpris tout le monde en déposant une réserve. Lundi, la LFP avait bien reçu la réclamation des Toulousains mais ce vendredi, Le Progrès nous apprend que la commission juridique de la Ligue l'a rejeté. Et pour cause, le contrat de Thiago Almada avait bien été homologué après consultation de la DNCG. L’Olympique Lyonnais ne risque donc aucune sanction sur ce dossier et rien n’empêche à présent Pierre Sage d’utiliser sa recrue phare du mercato hivernal, dès dimanche après-midi à Nantes s’il le souhaite.