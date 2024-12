L’OL fait la chasse aux Allemands

Dans : OL.

Par Quentin Mallet

Pour la réception de l'Eintracht Francfort, l'Olympique Lyonnais ne fermera pas certaines tribunes de son stade. Le club craint toutefois un afflux incontrôlé des supporters allemands.

La première moitié de la saison 2024-2025 est plus que concluante. Après un départ compliqué en championnat, les hommes de Pierre Sage ont commencé à dérouler. Malgré quelques accrocs ponctuels, l'Olympique Lyonnais pointe aujourd'hui à la 5e place du championnat de France de Ligue 1 et est dans le groupe de tête en Ligue Europa. Lors des deux rencontres de Coupe d'Europe jouées à domicile cette saison, le club avait pris la décision de fermer une partie de son stade pour mieux négocier l'affluence de supporters adverses. Face à l'Olympiakos et Besiktas, le Groupama Stadium n'était même pas rempli à moitié. Pour la troisième réception de la saison en C3, cette fois face à l'Eintracht Francfort, le stade ne sera pas partiellement fermé. Un état de fait qui induit toutefois quelques craintes pour le club lyonnais.

L'OL interdit la revente de ses billets

Dans sa histoire européenne récente, l'Eintracht Francfort s'est fait remarquer par sa capacité à attirer un très grand nombre de supporters, même à l'extérieur. Tout le monde se souvient sûrement de l'épisode au Camp Nou : près de 30 000 supporters du club allemand avaient fait le déplacement en Catalogne pour pousser leur équipe. Un soutien majeur qui avait permis à l'Eintracht de l'emporter 3 buts à 2. Pour éviter un tel afflux de supporters dans son enceinte, l'Olympique Lyonnais a pris une décision drastique.

Pour l'heure, 3 000 billets à destination des supporters de Francfort ont été vendus. Ces derniers seront installés dans le parcage visiteurs du Groupama Stadium. Ils n'ont d'ailleurs pas le droit d'acheter des billets pour une place en dehors de cet espace prévu pour eux. L'OL espère aussi que ses supporters joueront le jeu et a interdit la revente de billets, indique Le Progrès. Au moindre doute, le club lyonnais se réserve le droit d'annuler des billets qui iraient à l'encontre de leurs règles imposées. En attendant, plus de 35 000 places ont déjà été vendues, soit une affluence nettement supérieure à celle des deux premiers matchs de Ligue Europa à domicile cette saison.