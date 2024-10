L’OL en guerre, les Bad Gones accusent à leur tour

Dans : OL.

Par Adrien Guyot

Ce week-end, l’Olympique Lyonnais a dominé le FC Nantes en Ligue 1 pour poursuivre sa bonne série actuelle. L’après-midi a cependant été marqué par des incidents entre groupes de supporters qui ont gâché la fête. Les Bad Gones ont réagi ces dernières heures.

Avant la trêve internationale, l’Olympique Lyonnais a enchaîné une quatrième victoire toutes compétitions confondues en dominant le FC Nantes (2-0) au Groupama Stadium. Un après-midi tranquille sur le terrain pour le club mais également agité en dehors. En effet, après la rencontre, une rixe a éclaté entre différents groupes de supporters. Après la prise de position de Laurent Prud’homme (le directeur général de l’OL) après la partie et la version des Six Neuf Pirates, c’est au tour de la principale tribune de supporters de la formation rhodanienne, les Bad Gones, de s’exprimer et ces derniers ont publié un long communiqué ces dernières heures pour remettre les pendules à l’heure. Selon eux, la bagarre a éclaté mais pas en raison de débordements de la part des Bad Gones, qui en rajoutent une couche sur le comportement des Six Neuf Pirates qui ne risque pas d’apaiser les tensions entre toutes les parties, d’autant que ces derniers ont demandé une réunion avec la direction que le groupe historique des fans de l’OL, mais la proposition a été refusée par les Bad Gones.

Les Bad Gones fracassent les Six Neuf Pirates

Après deux jours de silence, ceux-ci ont enfin pris la parole via un virulent communiqué publié sur leur compte X (anciennement Twitter). Ils ne laisseront plus rien passer et dénoncent les calomnies dont ils ont été victimes depuis dimanche : «Trop c’est trop ! Ce qui s’est passé en marge de la rencontre de Nantes est plus que regrettable. Néanmoins, les faits évoqués sont galvaudés et certains même mensongers. Ce regroupement d’individus joue la carte de la victimisation, souhaitant se faire passer pour ce qu’ils ne sont pas. Un groupe apolitique qui ne serait que paix et amour ? Mais alors comment expliquent-ils les armes retrouvées par la police autour d’eux ? Notre seul engagement politique se résume à l’Olympique Lyonnais. Si notre amour de notre ville et de notre pays vous gêne: on vous emmerde ! Nous sommes fiers de nos couleurs et de notre drapeau. De plus, nous ne laisserons plus personne nous bafouer, inventer des histoires ou nous salir, nous inventer une volonté politique dans le but de vouloir nous mettre dehors car nous dérangeons par nos valeurs éloignées des vôtres», peut-on ainsi lire. Une situation tendue qui vient cacher la belle dynamique de l’OL ces dernières semaines.

De leur côté, le groupe des Six Neuf Pirates a assuré que la personne interpellée avec un couteau n'était pas un membre de son groupe, dans une partie de ping-pong qui n'aide clairement pas les autorités et l'OL à y voir plus clair.